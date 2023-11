Ugyanakkor a csütörtöki megemlékezés egy rendhagyó kiállítás-megnyitóval is párosult. Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója elmondta, Béla Vali fogékony volt a kulturális, művészeti értékek iránt is. Ezért kezdett festményeket vásárolni, olyanokat, amik tetszettek neki, kötötték egy-egy interjúalanyához Koszta Rozáliától Kalcsó Józsefig.

Vali halála után mindez a hagyaték rámaradt fiára, Zsoltra és lányára, Dianára, aki úgy döntöttek, kiállítják ezeket az alkotásokat a köz javára, illetve, aki valamely alkotásokat megvásárolná, azt is megteheti.

Ván Hajnalka művészettörténész kiemelte, Béla Vali gyűjteményében nincsenek ajándék-, csak megvásárolt festmények. Örömteli kihívás az is egy művészettörténésznek, hogy ezeknek a festményeknek a legalaposabban utánajárjon. Becsüsként is dolgozik, tehát egy-egy ilyen gyűjtemény kapcsán azt is behatárolja, hogy mi, mennyit érhet anyagilag, persze, erről – mint sok minden másról – a piac dönt.