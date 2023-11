Mint elmondta, hétfőn délelőtt a református templom kertjéből egy erre szakosodott kecskeméti cég munkatársai kiemelték, majd a Rendezvénygödörhöz szállították át azt a mintegy 6-7 méteres fenyőt, ami a város karácsonyfája lesz. Az elmúlt években mindig vágott fa töltötte be ezt a szerepet, idén azonban az a döntés született, hogy élő fa legyen a város karácsonyfája.

– A növényre igyekszünk odafigyelni, ápolni, gondozni, holnap pedig el is kezdik díszíteni a fenyőt – tette hozzá. – A fenyő eddig is egy közösség, a református egyházközség fontos szimbóluma volt, és bízom benne, hogy hasonlóan fontos szerepet tölt majd be Békés életében is, és az ünnepvárás idején nagyon sokan ellátogatnak oda akár a vasárnapi rendezvények idején, akár a hétköznapokon. A templomkert pedig megújul, ott új fákat ültettünk el, ami kifejezi a jövőbe vetett hitet, és szolgálja majd a mostani, illetve a jövő nemzedékeket.