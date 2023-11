Herczeg Tamás bevezetőjében elmondta, egy olyan személyiség érkezett Békéscsabára, akinek a véleményre sokan figyelnek és adnak. Az országgyűlési képviselő elsőként arról kérdezte Apáti Bencét, magasan jegyzett művészcsalád sarjaként hogyan került a politika világába. Apáti Bence elmondta, nagyon szeretett színpadon lenni, táncolni, 10 éves korától 20 éve koráig tanulta a szakmát, majd az Operaházba került, ahol 17 évet dolgozott, és rengeteg főszerepet táncolt el. Szólt arról, hogy jobboldaliságát mindig felvállalta. Elkezdett a közösségi médiában posztolni, amire sok interakció érkezett. Később a Mandiner elkezdte az írásait szemlézni, majd a többi jobboldali újság is felkérte, hogy írjon hozzájuk, így külsős szerzőként majd minden médiumban jelen is volt. Jött a Keménymag című műsor a HírTv-n, majd újabb felkérések érkeztek. Miután úgy tapasztalta, hogy a digitális térbe tevődött át a kommunikációs küzdelem, ezért úgy érezte, hogy a Megafon csapatában a helye.

Herczeg Tamás felvetésére szó esett arról, hogy napjainkban az elsődleges politikai információkat a virtuális térből nyerik az emberek. Ennek kapcsán kitértek a hangsúlyok áthelyeződésére, a nyomtatott sajtó szerepének megváltozására, a közösségi platformok magasabb elérésére, valamint a Facebook tudatos használatára. Apáti Bence elmondta, jelenleg a jobboldali véleményvezérek hirdetés nélkül is nagyon jól állnak az interakciók, elérések területén, legyőzve, megelőzve a baloldalt. Hozzátette, ebben nagy szerepe van annak, hogy folyamatosan elemzik az adatokat, statisztikákat, tendenciákat.

A Megafon létrejöttéről, munkájáról, felépítéséről is részletesen beszélt a publicista, illetve külön kitértek a jövő évi választásokra, illetve az Orbán Viktor miniszterelnök által megfogalmazott „No migration, No Gender, No War” témaköreire és azok jelentőségére is. A fórum végén kérdések feltételére is lehetőség nyílott.