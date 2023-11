– Ez a számunk elképesztő hangulattal, hatással, komoly üzenettel rendelkezik. Azok a Póka, Tátrai, Deák Bill, Földes szerzemények jutnak eszembe róla, amiket fiatalkoromban sokat hallgattam, majd játszani is volt szerencsém. Nagyon boldog vagyok, hogy a mai világban van lehetőségem ilyen számokat írni, játszani a barátaimmal. A mondanivaló miatt számunkra kézenfekvő volt, hogy sztoris klipet csinálunk hozzá. Azt hiszem, ez is egy olyan munkánk, ami párját ritkítja – kezdte a névadó gitáros, Tornóczky Feri. Nagy Ricsi énekes hozzátette: sokuk kedvence ez a dal az első lemezükről. Mély a mondanivalója, szép a dallamvilága. Zombori Atus dobos pedig úgy fogalmazott, hogy ez egy lassú ballada, amit már csak a szövege miatt is mindenkinek hallania kell.

A Mirtse Korinna (rendező, vágó), Bikali Sándor (rendező, operatőr) által készített videó egy gazdag testvérpárosról, kettejük lelkéről, kapcsolatáról szól. A főszerepeket az „Így lesz egy óriás földönfutó” szövegírója, Lombos Marci, valamint Bárány Anna rádiós műsorvezető alakítják.

– Új élmény volt számomra ez a forgatás, ugyanis a történetben most én is szerepet játszottam. Hálás, boldog vagyok, amiért egy ilyen precíz, pontos, gyors stábbal dolgozhatunk mindig – mondta el Atus. Ricsi hozzátette: Berci hatalmas munkát rak a klipjeinkbe, mire mi odaérünk a forgatásra, minden részletet összeránt. Nekünk csak tennünk kell dolgunkat. Feri pedig köszönetet mondott mindenkinek, aki elment, és hozzátett a pár perces kisfilmjükhöz.

Temesi Berci végül elárulta, hogy számtalan terv van a tarsolyukban, többek között elkezdenek dolgozni a második albumuk dalain. A 2024-es évet a Barba Negrában kezdik, ahol január 6-án az első Újévi Blues Ünnep koncertjüket tartják meg barátaikkal, a Jazztelen zenekarral.

A dinamikus, energikus, sallangmentes blues-rock zenekar legközelebb november huszonnegyedikén, pénteken Békéscsabán, a Nádas sörözőben mutatja be színes albumát.