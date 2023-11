A békéscsabai Arcanum Hotel is versenyben van Az év kerékpárosbarát szolgáltatója címért – derült ki a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (Maketusz) honlapjáról és közösségi oldaláról. A szövetség idén először hirdetett verseny a kerékpárosbarát szolgáltatók számára, és a beküldött pályázatok közül a szakmai zsűri kiválasztotta a kilenc legszínvonalasabbat. Ezek közé került be az Arcanum Hotel, amelyet úgy mutattak be, hogy Az év kerékpárútjának választott békéscsabai Wenckheim turista- és kerékpárút közvetlen szomszédságában található, és amelyre a Maketusz Facebook-oldalán lehet szavazni november 12-éig.