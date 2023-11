Terítéken a munkaerőpiaci helyzet

Békés vármegye munkaerőpiaci helyzete is terítékre került csütörtökön Békéscsabán, a vármegyei közgyűlés ülésén: magas a foglalkoztatottak száma, míg a nyilvántartott álláskeresők száma immár kevesebb, mint a koronavírus-járvány előtt. Vendégmunkások csak olyan munkakörökbe érkezhetnek, amilyeneket magyarokkal nem tudnak feltölteni. Javultak a mutatók, 141 ezren tartoznak a foglalkoztatottak körébe, miközben 11 ezer alá csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. A foglalkoztatást elősegítő projekteknek köszönhetően több ezer munkavállaló támogatása valósult meg, és előkészítés alatt állnak az újabb programok. A közfoglalkoztatottak száma a 2016-os csúcsról a harmadára-negyedére esett vissza – ismertette a számokat Varga Gusztáv, a területfejlesztési bizottság elnöke.

Idősek klubjában adott koncertet a Körös Kvintett

Fúvószene varázsolt jókedvet a Lencsési lakótelepen – írta közösségi oldalán Varga Tamás alpolgármester. Mint ismertette, a Fövenyes utcai idősek klubjában a Körös Kvintett nagyszerű koncerttel jelentkezett. Az előadást tapssal, közös énekléssel fogadták a szépkorúak, akiknek jól estek a szívet, lelket melengető dallamok, a kedves, olykor humoros konferálások. Hangsúlyozta: a zene gyógyító ereje sokakat töltött fel ezzel a színvonalas műsorral.

Uniós ismeretekből vetélkedtek a középiskolások

Diákokkal telt meg a Békés Megyei Könyvtár csütörtökön, ugyanis ezúttal Békéscsaba adhatott helyet a 11. „4 FOR EUROPE” című európai uniós témájú középiskolás verseny regionális döntőjének. A vetélkedőt együttműködésben szervezi a magyarországi Europe Direct Információs Hálózat, az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, illetve az Európai Parlament Kapcsolattartó Irodája. A vetélkedőre országos szinten 262 négy fős csapat regisztrált. Az első online forduló után régiónként a legjobb tíz csapat jutott be a regionális döntőkbe, ahonnan a 7 regionális forduló győztese, illetve a második helyen végzett csapat jut be az országos döntőre. Szarka Judit, a Europe Direct iroda irodavezetője nyitotta meg a vetélkedőt, aki elmondta, nagy örömükre szolgál, hogy sok év kihagyás után újra Békéscsaba lehet a regionális döntő helyszíne.

Tartalékosok tettek esküt a főtéren

Ünnepélyes keretek között tettek esküt a 12. egységes alapkiképzést teljesített tartalékos katonák csütörtökön délelőtt Békéscsabán, a Szent István téren. Az esemény keretében emlékünnepséget is tartottak a békéscsabai 101. Császári és Királyi Gyalogezred első világháborúból történő hazaérkezésének tiszteletére. Takács Attila Géza vezérőrnagy beszédében elmondta, a katonai hivatás akár tartalékosként, akár hivatásosként a közösség szolgálatát, a béke iránti elkötelezettséget és a biztonság garantálását jelenti. – A 175 éves Magyar Honvédség 2017-től kezdve soha nem látott megújuláson megy keresztül. A szervezet minden elemét érintő honvédelmi és haderőfejlesztési program sorsdöntő a magyar haderő és a magyar nemzet jövője szempontjából, ami a tartalékosokkal teljes – hangsúlyozta a vezérőrnagy. Gion Gábor, a Honvédelmi Minisztérium védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkára elmondta, négy területvédelmi ezred bázisán folyt a kiképzés, aminek eredményeként csütörtökön 89 katona tett esküt.

Várkonyi János volt a nyugdíjasklub vendége

Várkonyi János békéscsabai festőművész volt a vendége a napokban a Békéscsabai Nyugdíjas Pedagógus Klubnak a Szlovák Kultúra Házában. A klub tagjai kötetlen beszélgetésen, a művész festményeinek kiállítása előtt ismerkedhettek meg Várkonyi János életével, munkásságával. Az anekdotákkal, emlékezésekkel teletűzdelt beszélgetés során a megjelentek betekinthettek a folyamatba, hogyan jönnek létre Várkonyi János művei, hogyan fényképez az agya, és hogyan jeleníti meg ezek után elképzelései szerint a témáit. Beszélt az őseiről, a szlovák gyökerekről, a nagycsalád és édesapja szerepéről művésszé válásában.