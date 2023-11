Exhumálás 16 perce

Battonyai feltárás: huszonkét hősi halált halt magyar katona került méltó nyughelyére

A háborúnak akkor lesz vége, ha eltemetjük az utolsó hősi halottat is, és ha a temető békéje végül mindenki számára elhozhatja a lezárást. Akkor lesz vége, ha mindenkiről számot tudunk adni és mindenki hazatérhet, legalább a nemzet emlékezetében neki fenntartott méltó helyre – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az első és második világháború száztizennyolc hősi halottjának újratemetésén, Budapesten, a Fiumei úti sírkertben, november 22-én. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum idén negyvennyolc helyszínen (Battonyán is), négyszázhatvan hősi halált halt katona exhumálását végezte el – számolt be az MTI.

Csete Ilona Csete Ilona

A temetőben két helyszínen, egy-egy sorban történtek a betemetések Fotó: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

A hősi halottak újratemetésén Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: a katonák végső nyughelyükre érkeztek. – Többen egy évszázad, mások nyolc évtized után lelik meg az őket megillető békét, egy rettenetes háború elveszett hőseiként és elfeledett áldozataiként – mondta, hozzátéve, hogy a megemlékezésen való részvétellel a tiszteleten túl azt üzenjük: értjük a sorsukat. – Értjük, hogy annak a hazának a védelmében estek el és haltak meg, amelyet végül mi kaptunk meg örökségül és otthonul, életünk színteréül. Értjük sorsukat és értjük, megbecsüljük áldozatukat – nyomatékosította a honvédelmi miniszter. Kindl István fejfája A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 2023-ban negyvennyolc helyszínen (Battonyán is) négyszázhatvan hősi halált halt katona exhumálását végezte el. Száztizennyolc magyar hősi halottnak adták meg a végtisztességet az elmúlt héten a Fiumei úti sírkert 52-es parcellájában – ismertette az újratemetést lehetővé tevő munkálatok részleteit Maruzs Roland alezredes, az intézmény parancsnokhelyettese. Hozzátette: tizenhat vármegye területéről háromszázkilencvenhat magyar, harminchét német, tizenöt szovjet és három román második világháborús katona maradványainak kiemelését és vizsgálatát hajtották végre idén. Hangsúlyozta: összesen hatvan hősi halott személyazonosságát sikerült megállapítani, köztük Kindl István ezredesét, a magyar királyi 12. honvéd pótezred parancsnokáét, aki 1944. szeptember 21-én esett el az Arad környéki harcokban. A battonyaiakat 2023 tavaszán már az foglalkoztatta, vajon milyen sírfeltárás zajlik a temetőben. Hírportálunk munkatársait is a helyszínre hívták. Metsző szélben, havas esővel áztatott áprilisi reggelen jártunk ott. Megpillantottuk Kindl István ezredes (született 1886. augusztus 20., hősi halált halt: 1944. szeptember 21.) fejfáját... Reánk telepedett a csend, a zord időjárás mintha azt érzékeltette volna velünk, az utókorral, hogy milyen vérzivataros korszak hősi áldozatainak egyikére bukkantunk. Szavak nem kellettek, a feltárt sír szélén állva mintha a történelem kerekét fújta volna vissza a szél. Fájdalmas pillanatok voltak ezek s közben emlékeztünk a hősökre. A battonyai Szent Mihály Római Katolikus Temetőben több napon át zajlott a feltárás Néhány hónappal később Második világháborús hősi halottakat exhumáltak Battonyán címmel jelent meg a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum cikke a honvedelem.hu oldalon. Kiderült, hogy huszonkét, a második világháborúban hősi halált halt magyar katonát exhumáltak a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság (HM HIM HHI) munkatársai Battonyán, a Szent Mihály római katolikus temetőben végzett feltáráskor. Ebben a temetőben a második világháború hadműveletei alatt több hősi halált halt magyar katonát temettek el. A temetőben két helyszínen, egy-egy sorban történtek a betemetések. A temetési helyek betonkeretben voltak, azokon egy-egy párnakő állított emléket a hősi halottaknak. A hadisírgondozó szakemberek az előzetes információk és kutatások alapján 15-20, a második világháborúban hősi halált halt katona földi maradványainak feltárására készültek. „Az Aradot 1944. szeptember 21-én feladni kényszerülő, Erdélyből kivonuló magyar erőket üldözve, a szovjetek szeptember 23-ra virradó éjszaka elérték Magyarország trianoni határait. A visszavonuló magyar egységek a Kispereg–Battonya–Dombegyház–Kevermes vonalon szilárdították meg állásaikat. A 2. Ukrán Hadseregcsoport 53. hadseregének 57. lövészhadteste Lökösháza-Battonya-Nagylak vonalában több ponton lépte át a mai magyar határt. A mezőhegyes–battonyai határszakaszon a VI. (debreceni) hadtest 31. határvadász zászlóaljának alegységei voltak határszolgálatban. Szeptember 23-án délelőtt 10–11 órakor Tornyáról indított szovjet harckocsitámadás Battonya határában a 8. tábori póthadosztály kemény ellenállásába ütközött. A magyar tüzérek fél tucat szovjet páncélost kilőve állították meg a támadást. Battonyát háromnapos harcok után, csak szeptember 26-a délutánra tudták elfoglalni a szovjet csapatok.” A HM HIM HHI Belföldi Hadisírgondozó Osztályának munkatársai áprilisban, három nap alatt végezték el a feltárást Battonyán. Íme a részletes beszámolójuk: A feltárás első napján a szakemberek a temető északkeleti sarkában lévő, betonkerettel körülvett temetési helyszínt nyitották meg. Ezen a területen, a sírsor északnyugati végén egy háromfős tömegsírt exhumáltak először. Az első és második nap folyamán a sorban összesen tíz magyar katona került elő. A feltárás második napjának korai óráiban sikerült az első helyszín utolsó katonáját exhumálni, ezután viszont kényszerpihenőre mentek a szakemberek a hirtelen lezúduló havas eső miatt. Az időjárás pillanatnyi enyhülésekor elkezdett második helyszínen, a temető északi részén további egy fő került elő aznap a keleti betonkeret szélső, keleti oldalán. A második temetési helyen nyugvó további 11 főt a munkálatok harmadik napján tárták fel. Az itt található két betonkeret közül a keletiben összesen 8, a nyugatiban 4 fő nyugodott. A kereteken kívüli területeken nem volt katonai eltemetés, így a tervezett munka lezárult.

A helyszínen tapasztaltak alapján egyértelműen két főt lehetett azonossági jegytok alapján azonosítani: Bartal János és Pass Antal honvédeket. Bartal János honvéd (született 1911. május 10-én Vácon, édesanyja Spevák Mária) az 1/IV tábori huszárosztály állományában szolgált, és tüzérségi repesz következtében halt hősi halált 1944. szeptember 11-én, Kispereg településnél. Eltemetésére még aznap sor került Battonyán. Pass Antal honvéd (született 1922. május 18-án Gasztonyban, édesanyja Cziráki Julianna) az 5. gyalogezred állományában halt hősi halált 1944. szeptember 20-án, tüdőlövés következtében Battonyán, eltemetésére másnap délután került sor. A további vizsgálatok megerősíthetnek már meglévő hipotéziseket, vagyis további személyazonosságokat is megállapíthatnak. Az exhumált 22 magyar katona földi maradványait Budapestre, a HM HIM HHI erre a célra kijelölt objektumába szállították. Az exhumált magyar katonák végső nyughelye lett a Fiumei úti sírkert 52-es parcellájának a második világháborúban hősi halált halt magyar katonák számára kijelölt része. Nyugodjanak békében! A kadét formaruhában megjelent Mikes-diákok a feltárás részleteiről kaptak tájékoztatást

Fotó: BMH A Mikesben tartottak előadást A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály munkatársai 2023. őszén a Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Honvéd Kadét Programjában részt vevő gimnazista tanulóknak tartottak sokrétű előadást a II. világháborús hadisírok battonyai feltárásáról. Kőszegi Ádám százados a történelmi körülmények rövid összefoglalása után megismertette a honvéd kadétokat a hadisírok gondozásának fontos feladataival, mert a harci körülmények között, hadműveleti területen elhunyt magyar katonák nemcsak a honvédség halottai, hanem mindannyiunk hősi halottjai, akiket megillet a tisztelet, a méltó gondoskodás haláluk után. Stier Márk György a battonyai Szent Mihály római katolikus temetőben végzett feltárási munkálatokról tartott képekkel illusztrált előadást. Beszélt az elhunytak eredményes azonosításáról is. Rózsa Attila történész korhű, könnyített menetöltözetével szemléltette az egyenruháról, a fegyverzetről a tudnivalókat.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!