Boldog Gusztáv természetvédelmi mérnök szerkesztőségünk megkeresésére elmondta, az erdei fülesbaglyok télen csapatokba verődve töltik a napokat.

– Olyan fákon keresnek helyet, amelyek minél fedettebb, kedvelik a fenyőket, tujákat, és mivel a vidékünkön nincsenek őshonos örökzöldek, városi parkokban, kertekben jelennek meg. Ugyanakkor nem csak fenyőkön, hanem fűz- vagy nyírfákon is megjelennek.

Békés mellett például Békéscsabán, a Csaba udvarban vagy Gyulán a vár melletti csónakázó-tónál is nagyobb számban jelennek meg a környező fákon, majd ezekről a növényekről indulnak alkonyatkor vadászkörútra. A városi környezet azért is kellemesebb számukra, mert kedvezőbb a klíma, mint külterületeken, illetve a táplálékhoz, az egerekhez, illetve a pockokhoz is könnyebben hozzájutnak.

– Idén amúgy is nagyon jelentős a pocokpopuláció, ami kedvező a baglyok számára. A rágcsálóknak idén csúcsévük van, ami magától és nyilván a baglyoknak is köszönhetően csökkenni fog – tette hozzá a szakember.