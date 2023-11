Dr. Kaáli Nagy Géza 1 órája

Az orosháziak professzora az ikon kategória győztese lett

Dr. Kaáli Nagy Géza professzort, az orosháziak díszpolgárát az InStyle Men of the Year ikonjává választották. A világhírű szülész-nőgyógyász professzor, az optikális trokár feltalálója, a Kaáli intézet és a Kaáli Autó-Motor Múzeum alapítója a Kaáli Autó-Motor Múzeum hivatalos közösségi oldalán számolt be a részletekről.

Csete Ilona Csete Ilona

A professzor inspiráló életművével az ikon kategória legtöbb szavazatát kapta. Fotó: Facebook

A Marquard Group Hungary kiadásában megjelenő férfimagazin Instyle Men 2023 a napokban rendezte meg első alkalommal exkluzív díjátadóját. Az InStyle Men of the Year nyolc kategóriában olyan embereket ismert el, akik személyes történetükkel, tehetségükkel, kitartásukkal maradandót és értékeset alkottak. Nyolc kategóriában 35 kiemelkedő személyre lehetett szavazni, a végső sorrendről a több mint 20 ezer szavazó döntött. Az InStyle Men elsősorban olyan kategóriákat álmodott meg, amelyben inspiráló életművek bontakozhattak ki az élet különböző területeiről. A gálát megelőző hetekben az ikon kategóriában Csányi Vilmos, Kaáli Nagy Géza, Kiss Gergely és Talmácsi Gábor jelölteket mutatták be, akik életművükkel a saját területükön kiemelkedőt alkottak és munkájukkal generációkon átívelő hatást értek el. A legtöbb szavazatot a világhírű szülész-nőgyógyász professzor, az optikális trokár feltalálója, a Kaáli Intézet és a Kaáli Autó-Motor Múzeum alapítója kapta.

Az exkluzív díj átvételekor Kaáli professzor meghatódva nyilatkozott: "Szinte a csodával határos, hogy még 80 éves koromban is ilyen megbecsülésben részesülhettem."

