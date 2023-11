Az idei járási-városi Arany Dobókocka Matematikaversenyen 68 matematikát, logikus gondolkodást kedvelő gyermek és pedagógusaik gyűltek össze Orosházáról és környékéről. Vannak gyerekek, akik évről évre visszatérnek a Czina iskolába, erre a megmérettetésre.

– Mindenki legfőbb vágya az, hogy a legjobbak között remekeljen és hazavihesse a 3D nyomtatással készült arany dobókockát. Az idei évben a feladatok összeállításában a Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ matematika szaktanácsadója, dr. Rókáné Rózsa Anikó segített az iskola pedagógusainak. A versenyfeladatok lektorálásában több nagy tapasztalatú matematikát tanító pedagógus is részt vett. 3. osztálytól kezdődően, hat korcsoportban versenyeztek a tanulók. A feladatok között sok volt, ami a logikus gondolkodásukat tette próbára.

Izgalommal várták a fiatalok az eredményhirdetést

A feladatok javítását a kísérő pedagógusok végezték. Amíg a tanárok dolgoztak, a gyerekeket finomságokkal vendégeltük meg. Miután pótolták az energiát, jókedvű játék vette kezdetét az iskola könyvtárában, informatika-, és olvasótermében. Nézhettek könyveket, filmet, társasjátékozhattak és kézműveskedhettek a vendégek. Az iskola folyosóján megtekinthettek az érdeklődők egy kiállítást is, ami a Körös-Maros Nemzeti Park növény-, és állatvilágát mutatja be – számolt be sikeres napjukról a házigazda oktatási intézmény.

A várva várt eredményeket a tagintézmény vezetője, Nyistné Pipis Csilla hirdette ki és oklevelek, szép könyvek és érmek találtak gazdára. Az első helyezettek közül a legjobban teljesítő tanuló vihette haza az arany dobókockát.