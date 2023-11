Kérdésünkre a szakember kifejtette, november elejéig viszonylag meleg volt az időjárás, így a legtöbben még nem rakatták fel a téli gumikat. Az első hó megérkezésével azonban sokaknak eszébe jutott, hogy eljött az idő, éppen ezért az elmúlt napokban folyamatosan keresik őket.

– Egy abroncsot általában hat évig ajánlott használni, de sokan hoznak be öregebb gumikat is – folytatta a gondolatot. – Találkozunk még 16-18 éves téli gumikkal is, amelyek már öregek, felkeményedtek, nem kapaszkodnak úgy, hamarabb megcsúszhatnak, amire természetesen fel kell hívnunk a figyelmet. A vásárlók árérzékenyek, keresik a kedvezű árú termékeket. Az árbeli különbségek ellenben nagyok, az árak szinte naponta változnak, és az árak inkább felfelé mennek.

Szervizükben egyébként nagyon sok mezőgazdasági járművön cserélnek gumit, illetve személyautókra is állandóak az előjegyzések, valamint a defekteket is javítják.

A takarékoskodás is lehet hátrányos

A takarékoskodás is lehet hátrányos, például, ha a téligumibeszerzésnél azon spórol az autós, hogy csak a hajtott tengelyre vásárol évszakspecifikus abroncsot, vagy a kopott gumikat szintén csak az egyik tengelyen cseréli le. Ez még csak-csak működött a hátsókerékhajtású autók esetén, ugyanis a kocsi kapott hajtást is, kanyarban pedig a hátsó kerekek fogják meg az autó farát, elsősorban oda kell a jó tapadás, így még a kevésbé tapadó kormányzott kerékre szerelt gumik ellenére is sikerült hóban a haladás. Azonban a fronthajtásos kocsiknál már könnyen előfordul, hogy ha csak a hajtott kerekeken – tehát elöl – van téligumi, akkor kanyarodáskor az autó az alapviselkedésével ellentétesen, tehát túlkormányzottként kezd farolni, sőt emiatt meg is pördülhet – írja a kreszvaltozas.hu.