– Az interjú nagyon inspiráló volt, Karikó Katalin már a bejelentkezés elején felajánlotta a tegeződést. Végig közvetlen, lelkes és őszinte volt velünk, biztosította a jó hangulatot – mesélte Vodila Bence. Az elsőéves gazdálkodás és menedzsment szakos hallgató megkérdezte a tudóstól, ha visszautazhatna az időben, melyik pillanatot élné át újra egyetemi éveiből.

– Élete egyik legkedvesebb időszakának nevezte a szegedi éveket, így nem emelt ki egyetlen momentumot, inkább hangsúlyozta, hogy életre szóló barátságokat kötött a városban. Elmondta nekünk azt is, hogy csapatmunka nélkül nem lehet igazi sikereket elérni az életben. Mesélt az érzéseiről, amelyek akkor járták át, amikor egy-egy fontos felfedezésre bukkant a kutatói munkafolyamata során. Tevékenységét krimihez, lázas nyomozáshoz hasonlította a potenciális megoldások után, az "aha-pillanat" megélését pedig annak az ötletnek a megszületéséhez kapcsolta, amelyre mások addig nem gondoltak – sorolta Bence. Hozzátette, amikor Karikó Katalint a Nobel-díjról kérdezték, elérzékenyült és megjegyezte, boldog és a családja is büszke rá.

– Kérdésünkre, hogy a legrangosabb tudományos elismerés birtokában is talál-e további motivációt, egyértelmű igennel felelt. Hajtja a tudásvágy, a munkája szeretete. Példaként hozta fel Béládi Ilonát, a szegedi egyetem első tanszékvezetőnőjét, aki 98 évesen is a jövőbeli terveiről beszél. Karikó Katalinnak minden korosztályhoz volt üzenete, például mesélt arról is, hogyan tudta összeegyeztetni a tudományos munkát az anyasággal. Bár én nem kutatóként, inkább vállalkozói, vagy menedzseri pozícióban képzelem el magam a jövőben, inspirációt adnak a találkozáson elhangzottak, mert a hétköznapokban is jól hasznosíthatók. Karikó Katalin élethez való hozzáállása is példa lehet előttem, a fiatalok előtt. Örülök, hogy csatlakoztam az MCC tehetséggondozó programjához és találkozhattam vele. Lámpalázas sem voltam, hiszen a Belvárosi gimnáziumban is évek óta működik a Kutató diák program, ahol a magabiztos fellépést is gyakorolhatjuk. A 11. évfolyam végén minden tanuló prezentációt tart egy választott témában tanárai és társai előtt. Az iskola elméletben és gyakorlatban is jó alapokat adott; a magabiztosság, hogy merjünk kiállni mások előtt, fontos az egyetemen, és később, a felnőtt életben is – részletezte Vodila Bence.