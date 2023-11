Köszöntőjében dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere elmondta, Erkel Ferenc hagyományainkból merítve, de az európai zenei hagyományokhoz kapcsolódva alakította ki nemzeti operanyelvünket, karmesterként és szervező egyéniségként pedig felvirágoztatta zenei életünket.

– Erkel megkerülhetetlen. Arany és Petőfi volt ő egy személyben a magyar zene számára, viszont kultusza, továbbéltetése leginkább rajtunk, gyulaiakon múlik – emelte ki, majd hozzátette, szerencsére az utóbbi évtizedben az Operaháznak és Ókovács Szilveszter főigazgató köszönhetően erős partnereik is vannak e törekvésünkben.

– Erkel városa mindig is mély tisztelettel adózott híres szülötte emlékének. Göndöcs Benedek a zeneszerző halála után mindössze három hónappal, 1893. szeptember 21-én kezdeményezte Erkel Ferenc szobrának felállítását – fogalmazott. – Az elkészült mű 1896-os leleplezése pedig minden idők talán legnagyobb közérdeklődést kiváltott gyulai rendezvénye volt. Erkel nevét ma tér, iskola, múzeum és művelődési központ is őrzi szülővárosában, hagyatékát pedig féltő gonddal őrizzük, és igyekszünk országszerte is bemutatni. Természetesen illő és nemes gesztus, ha szoborral örökítjük meg múlhatatlan alakját, de az Erkel-kultusz értelme akkor teljesedik ki igazán, ha Erkel városában vannak, akik a művészeti tevékenységet is továbbviszik.

Mint mondta, ennek az eszköze, hogy segítik a fiatalokat, akik kiemelkedően tehetségesek valamilyen művészeti ágban, hiszen a tehetség nem korlátozódhat pusztán a zenére.

– Biztos vagyok abban, hogy Erkel maga is örömmel venné, ha tudná, hogy a nevét viselő ösztöndíjat idén három ifjú gyulai képzőművészeti tehetség, Kovács Dorka, Burda Adrienn és Mundruczó Nóra érdemelte ki – folytatta a gondolatot. – Ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy az Erkel-hagyaték ne múzeumi kincs legyen, hanem ihletforrás. Erkel legfontosabb öröksége ugyanis a szemléletmód, építsünk valami újat meglévő értékeinkből, hagyományainkból, táplálkozzanak belőle a tehetségek, és a kultúra legyen a mindennapjaink része. Mi pedig vigyük tovább ezt a szellemiséget, akarjunk a művészet erejével tenni, hogy Gyula mindig a magyar kultúra városa és meghatározó városa lehessen.

Mint elhangzott, Kovács Dorka 2022-ben érettségizett a Szeberényi Adolf Evangélikus Gimnázium festő tanszakán, majd az idén sikeres szakmai vizsgát tett. Szaktörténet és szakelmélet vizsgaeredményéért és vizsgamunkájáért tantestületi dicséretben részesült. Felvételt nyert a Magyar Képzőművészeti Egyetem Vizuális Művészet szakára. A festészet, a rajzolás, a makettezés, a tervezés, a szobrászkodás és a kerámia érdeklik. Hobbyja a síelés és a lovaglás.

Burda Adrienn a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnáziumban tett érettségit, majd sikeres alkalmazott grafikus szakmai vizsgát tett. Jelenleg a Széchenyi István Egyetem tervezőgrafikus szakának elsőéves hallgatója. Szeret plakátot, könyvborítót, szóróanyagot és csomagolást tervezni. Tervezőgrafikus vagy látványtervező szeretne lenni.

Mundruczó Nóra a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem harmadéves hallgatója. Tanulmányait az Implom József Általános Iskolában kezdte, érettségit a Szeberényi Gusztáv Adolf Művészeti Szakgimnáziumban tett, grafika tagozaton. Weblapfejlesztést is szeretne tanulni. Részt vett a Békés Megyei Könyvtár új arculatának megtervezésében. Érdekli a webdesign, a videovágás, a mozgógrafika és a fényképezés. Diploma után mesterképzésben szeretne részt venni, majd saját kreatív céget alapítani. Szabadidejében kézzel merített papírokat készít, melynek célja a környezetvédelem. Mundruczó Nóra nem tudott jelen lenni az eseményen.

A díjak átadását után hangverseny következett, amelynek házigazdája Somogyváry Ákos karnagy, az Erkel Ferenc Társaság elnöke volt. Közreműködött Blaga Krisztina énekművész, Kassai István Liszt-díjas zongoraművész, Klenyán Csaba, Liszt-díjas klarinétművész.