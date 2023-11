Lenkefi Zoltán igazgató elmondta, hogy a darab Czumbil Emőke ötlete nyomán született 2011-ben, amikor a bábszínésznő még ismerkedett a Napsugárral.

– Egymaga játszik benne, Lovas Gábor zenéje alatt egy nagy mesekönyvet nézegetünk. Pálcás síkbábok segítségével rajzolódik ki a történet, melynek gerincét Wass Albert Karácsonyi mese – a csodálatos balzsam meg a likas zsák című prózája adja, de az előadást több vers, több műrészlet is kiegészíti. A darab bemutatja, mennyire hajlamosak vagyunk az elégedetlenségre adventkor is. Elvárások helyett a szeretet irányába fordít – részletezte.

Czumbil Emőke hozzáfűzte, ő rakta össze azt a hatalmas könyvet, amit az előadás alatt lapozgat. Annak idején járta vele az iskolákat, óvodákat. A karácsonyi „mese” most is aktuális, reményei szerint üzenete a felnőtteket is eléri.

– Ha megpendítem bennük, milyen volt régi karácsonyokkor a gyereki várakozás, másképpen tudnak utazni velem. Az alapüzenet, hogy szép a világ, gyönyörű dolgok vesznek minket körül, kár siránkozással tölteni az időt – sorolta.