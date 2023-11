Herczeg Tamás országgyűlési képviselő köszöntőjében elmondta, nagyon sok szervezet döntött úgy, hogy már advent előtt megtartja az ünnepkörhöz kapcsolódó programját, mert Békéscsabán rengeteg rendezvény lesz a következő hetekben, karácsonyt megelőzően. Kitért arra, hogy a Fiatal Családosok Klubja (FICSAK) egész évben számos eseményt szervez a jeles napokhoz kapcsolódva országszerte.

– A szombati programon a családok összejöhettek és készülhettek az adventi időszakra, illetve Portéka Közösség is jelen volt termékeivel – fogalmazott.

Herczegné Számel Annamária, a Békés Vármegyei Civil Központ irodavezetője elmondta, az esemény a FICSAK rendezvénye volt, amelyet a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán elnyert támogatás segítségével valósítottak meg.

Herczeg Tamás (balra) is részt vett a programon. Fotó: Für Henrik

– Egy egész éves eseménysorozatot hívtak életre, amelynek a szombati forgatag egyfajta záróprogramja is volt – tette hozzá. – Mivel adventkor rengeteg programot szerveznek a városban, ezért már korábban megrendeztük az ünnepkörhöz kapcsolódó eseményt, amelynek részeként számos lehetőség közül választhattak a családok, illetve a Portéka Közösség is eljött, hogy az érdeklődők vásárolhassanak is. A jelenlévők asztali díszeket, saját dísztárgyakat készíthettek, mézeskalácsot díszíthettek. Színesítette a palettát az elmaradhatatlan csillámtetkó, volt kóstoltatás, kakaót, lekvárt, kalácsot, illetve a felnőttek forralt bort egyaránt kóstolhattak. Igyekeztünk úgy összeállítani a rendezvényt, hogy minden érdeklődő találjon a kedvére való programot. Hevesi Imre adventi műsort adott, és fellépett az Ókörös Trió is.

Kézműveskedésre is nyílt lehetőség. Fotó: Für Henrik

Herczegné Számel Annamária elmondta, a Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ Adventi Civil Börzéjének első állomása is volt az Adventi forgatag, ahol adományt gyűjtenek a békéscsabai Egyszülős Klub számára. Tartós élelmiszereket, ruhákat, játékokat egyaránt várnak a kezdeményezés részeként egészen december közepéig a Bankó András utca 44. és a Kolozsvári utca 62. szám alatt.