Más válaszokat adtak a migrációra

A migrációval kapcsolatban dr. Bauer Bence kiemelte, az a német-magyar politikai kapcsolatokban is óriási kihívást jelent, hiszen a két állam alapvetően más választ adott a kérdésekre.

– Magyarországon az a politika uralkodott, hogy migrációnak veszélyei vannak, védeni kell a határokat, a kulturális és történelmi önazonosságot meg kell tartani – hangsúlyozta. – Németországban azt az álláspontot képviselték, hogy mindenkit be kell engedni, emberi arcot kell mutatni, hiszen az ország tanult a történelmi bűneiből. Később több más európai államban is felismerték, hogy a migráció problémákat okoz, Németország volt az utolsó, amely ezt elismerte. A Hamász támadása után Németországban megjelentek az Izrael elleni tüntetések, ahol bevándorlók zászlókat égettek. Ez felébresztette a német társadalmat is. A migráció egyéb kihívásokat is magával hozott a lakhatás, a szociális kérdések, a közegészségügy, az oktatás, a közbiztonság terén. A német társadalom most ébredt rá, hogy óriási gond alakult ki, mert olyan kulturális hátterű emberek vannak az országban, akik nem ismerik el a demokráciát, a helyi együttélés mértékegységeit, és másként gondolkodnak a világról.

Az eseményen szó esett még számos érdekes témáról, így Németország magyarországi befektetéseiről is.