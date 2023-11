Hogy miként vált a csorvási tehetséggondozó pedagógusok kezei között igazi csapattá, kreatív, feltaláló és alkotó közösséggé néhány diák? Ez is kiderült szombaton délelőtt a Gulyás Mihály Általános Iskola aulájában az Edison Klub invitálását elfogadó vendégek számára. Egy ünnepélyes átadó alkalmával lehetett felidézni a 35 évvel ezelőtt történteket és a közeli múlt élményeit. Majd felavatták a csorvási Menlo parkot.

A Mesterjátszma című, nemrég bemutatott magyar film díszvetítésére érkeztek filmrajongók a Center Moziba csütörtökön este. Bár személyesen nem találkozhattak a film rendezőjével, Tóth Barnabással és a főszereplővel, a békéscsabai születésű Hajduk Károllyal, azonban videochat útján lehetett feltenni nekik kérdéseket.

Rejtő Jenő: A szőke ciklon című humoros bűnügyi regényét viszi színpadra eltáncolt regényként a Viharsarok Táncszínház. A bemutató november 20-án, hétfőn lesz a Jókai színházban, a sajtónyilvános főpróbát pedig ennek apropóján szombaton tartották a békéscsabai teátrumban.

Idén Ásós Gézának, az ismert békési roma vállalkozónak ítélte oda Békési Cigányságért Díjat a helyi roma nemzetiségi önkormányzat.

Dr. Kaáli Nagy Géza professzort, az orosháziak díszpolgárát az InStyle Men of the Year ikonjává választották. A világhírű szülész-nőgyógyász professzor, az optikális trokár feltalálója, a Kaáli intézet és a Kaáli Autó-Motor Múzeum alapítója a Kaáli Autó-Motor Múzeum hivatalos közösségi oldalán számolt be a részletekről.

A békéscsabai piac vadonatúj részében, mondhatni átriumában lépett fel szombaton a Hetvenszer Hétszer Bocsánat.