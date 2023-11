Jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás, 35 rendbeli egyéb csalás és 38 rendbeli közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség egy többszörösen büntetett előéletű, különös visszaesőnek minősülő 41 éves keceli, de Ausztriában élő férfi ellen, aki országszerte számos sértettet károsított meg azáltal, hogy gépjárművek vámügyintézését ígérte, de azt nem teljesítette. A férfi cselekményével egyúttal a magyar állam költségvetését is megkárosította – ismertette közleményében a Békés Vármegyei Főügyészség.

Évadzárót tartott a napokban a mezőmegyeri nyugdíjasklub – írta Herczeg Tamás országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán, aki Nagy Sándor önkormányzati képviselővel közösen vett részt a rendezvényen.

Először rendezték meg a hétvégén a békéscsabai Tréning Centerben a Békés Vármegyei Felnőtt Amatőr Teniszbajnokságot. A jelentkezők száma felülmúlta a rendezők várakozásait – 26-an indultak –, ennyi résztvevőre nem számítottak. Balog István a Békés vármegyei amatőr bajnok.

A Viharsarok BUDO SE Békéscsabán, a Kazinczy utcai edzőtermében, a DOJO-ban a hétvégén egy jó hangulatú szeminárium keretében ünnepelte meg alapításának 30. évfordulóját. Az ünnepi edzést Gulyás László hat danos aikidomester tartotta, aki elmondta, hogy barátok közé érkezett.

Nissan LEAF N-Connecta 40 kWh személygépjárművek beszerzésére kötött szerződést közbeszerzési eljárás keretében a Klebelsberg Központ, a járgányok közül egyet a Békéscsabai Tankerületi Központ ingyenes használatba adási szerződéssel kapott meg. Ilyen előzmények után a tankerületi központ az elektromos autót átadta a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat (BVPSZ) részére – tájékoztatott Dávid Ilona. A BVPSZ főigazgatója elmondta, nagyon hálásak a fenntartónak azért, hogy a meglévő géppark új autóval gyarapszik.

Nemcsak a magánéletben, hanem a színpadon is egy párt alkotott a lengyel Jan Kiepura és a magyar származású Eggerth Márta. Róluk szól a Szerelem a színpadon című kiállítás, amely hétfőn nyílt meg Békéscsabán, a Lencsési Közösségi Házban a lengyel függetlenség napja alkalmából a helyi lengyel nemzetiségi önkormányzat és a Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egyesület rendezvényén.

Búcsúznak a legendás kondorosi tanárnőtől. A Kondorosi Petőfi István Általános Iskola és Kollégium nyugalmazott tanára, volt igazgatóhelyettese – Mravik Mihályné (Gémes Erzsébet) életének 90. évében elhunyt – közölte az iskola honlapján Laurinyeczné Trnyik Judit címzetes igazgató. Sokan búcsúznak tőle a településen.

Igazi vitaminbombák lapulnak a kamrákban Békésben is, a káposztafélék számos jótékony hatással bírnak, fontos élelmiszernek számítanak. Nagy mennyiségben tartalmaznak C-vitamint, folsavat, káliumot, szelént, rostokat. Magas vas- és kalciumtartalmuk mellett A-, B6-, B12-, D-, E- és K-vitamin is található bennük. Hozzájárulnak ezáltal az immunrendszer optimális működéséhez, elengedhetetlen a szerepük a vérképzésben, támogatják a szem egészségét, valamint részük van a bőr, a csontok és a fogak védelmében.

Az Út a munkaerőpiacra és az Ifjúsági Garancia Program zárókonferenciáját tartották kedden délelőtt Békéscsabán, a CsabaParkban. A két projekt keretében összesen több mint 27 ezer embert értek el Békés vármegyében. Czomba Sándor államtitkár kijelentette: a munkahelyeket oda kell vinni, ahol a munkáskéz rendelkezésre áll.

Huszadik évfordulóját ünnepelte a Gyuláról indult ParAgility Világkupa sorozat közelmúltban a hollandiai Hellendoorn városában, az IMCA – PAWC elnevezésű kutyás Agility rendezvény keretében.

A magyar–szerb határon működő embercsempész bandák közül többet is megnevez az a titkosszolgálati jelentés, amelynek nyilvánosságra hozatalát Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője kezdeményezte. A dokumentum szerint a térségben jelen van az az afganisztáni terrorhálózat is, amelyet az a Dzsalaluddin Hakkáni hozott létre, akit még a hírhedt terrorvezér, Oszama bin Laden is az egyik mentoraként említett.

Baleset a Nemzetiben: Bodrogi Gyula első dolga lesz, hogy meglátogassa Szász Júliát és Horváth Lajos Ottót.

Újabb ezer belépővel támogatta a Magyar Vöröskereszt Gyulai Területi Szervezetének véradásszervező tevékenységét a Gyulai Várfürdő Kft. A belépőket kedden dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere adta át Tövisháti Zsoltnak, a Magyar Vöröskereszt Gyulai Területi Szervezete vezetőjének.