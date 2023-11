Átruházza a magyar államra a víziközmű-szolgáltatási ellátási kötelezettségét és az ahhoz kapcsolódó vagyonelemeket a gyulai önkormányzat – határozott a város képviselő-testülete pénteki rendkívüli ülésén – írta meg az MTI. Az átadás-átvételt követően az Alföldvíz látja el a szolgáltatást. Az integráció miatt senki nem kerül utcára. Gyula mellett Mezőkovácsházán, Végegyházán, Medgyesegyházán, Újkígyóson, Kondoroson és Nagybánhegyesen a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. látta el mostanáig a víziközmű-szolgáltatást, az ivóvíz-szolgáltatást és szennyvízkezelést. A cégnek hat helyi önkormányzat, valamint a Bánhegyesi Vízszolgáltató Nonprofit Kft. a tulajdonosa. A társaságban a gyulai önkormányzat közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkezik.

Zajlik a geszti Tisza-kastély felújítása, ennek munkálatait tekintették meg a minap – írta Facebook-oldalán dr. Kovács József országgyűlési képviselő, hozzátéve, hogy a látottak, hallottak alapján egy fantasztikus értékteremtő és értékmegőrző munka folyik.

A Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezett programot a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) Békés Vármegyei Egyesülete, illetve a Békés Megye Műszaki Haladásáért Alap Alapítvány a napokban a civil szervezetek szövetségének házában, Békéscsabán. Az eseménysorozat részeként adták át az Egyszeri innovációs ösztöndíjat, amelyet a reáltárgyakban sikeres, innovációs projekteket kifejlesztő diákok vehettek át.

Két nagyszabású, összesen több mint 323 millió forintból megvalósult beruházást adtak át pénteken délután Bélmegyeren. A Vidékfejlesztési Program keretében elnyert támogatás és saját források segítségével négy külterületi útszakasz újult meg a településen, illetve közösségi piacot hoztak létre az egykori kisvasúti állomás épületében. Ezzel a patinás ingatlant is sikerült megmenteni az utókornak.

Igazi szuperélelmiszer terem a magyar, ezen belül a Békés vármegyei földeken, a vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag céklát egyre nagyobb területen termesztik a gazdálkodók – közölték a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet, a FruitVeB közös, piaci körképében. A siker nem véletlen, hiszen egyre többen ismerik fel a sokoldalúan elkészíthető zöldség előnyeit.

A Körös-Maros Nemzeti Park Kis-Sárrét részterületének mocsaras, vizes élőhelyein az utóbbi években mintegy 10-25 pár sárszalonka költ. A madarak a telet ugyan a Földközi-tenger mentén töltik, de tavasszal újra visszatérnek – ismertette a napokban a nemzeti park.

Régóta várt pillanathoz érkeztek az elekiek vasárnap, átadták ugyanis a település új óvodaépületét, ráadásul abból rögtön kettőt is. Az óvodáskorú gyermekek számára így már 150 férőhely biztosított, amire szükség is van a születések növekvő száma miatt. A Táncsics utcai óvodaépületnél gyűltek össze kicsik és nagyok vasárnap Eleken, amikor hivatalosan is átadták a kívül-belül teljesen megújult, 100 férőhelyes óvodaépületet. Mint kiderült, ezzel együtt a város másik, 50 férőhelyes óvodája is ugyanilyen felújításon esett át, így immár minden eleki kisgyermek korszerű óvodába járhat. A projekt összességében egy közel 913 millió forintos, TOP-os támogatásból valósult meg.