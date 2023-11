Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány elnöke hírportálunknak elmondta, minden tizedik-tizenegyedik gyermek koraszülöttként jön a világra.

– Pénteken ismét lila színben világítottuk meg a gyulai Almásy-kastélyt, hogy felhívjuk a figyelmet minderre, illetve programokkal is kedveskedtünk a látogatóknak – tette hozzá. – Újdonság, hogy Gyula Város Egyesített Óvodájának intézményei is csatlakoztak a kezdeményezéshez. Ennek jegyében közösen programot indítottunk, ami a befogadásról és az elfogadásról szól, hogy a gyerekek is tudják, a koraszülöttök olyanok, mint ők. Vadadi Adrienn Három szülinapi torta című történetét hívták ehhez segítségül a pedagógusok, amely egy koraszülött kisfiú történetén keresztül hozta közelebb a témát a gyerekekhez. Az óvodások emellett lila szívecskéket hajtogattak, amelyeket délután a kastélyhoz vittek ki. Az alapítvány elnöke kiemelte, szeretnék, ha jövőre az egész megyére kiterjesztenék az érzékenyítő programot.

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed kapcsolta fel a fényeket

A délutáni rendezvény 17 órakor kezdődött, amikor a kastély a szakadó eső ellenére is lilába borult. Abdul doktor mellett dr. Rózsavölgyi Katalin, Békés vármegye koraszülött nagykövete is köszöntötte a megjeleneket. Emellett meleg teával várták az érdeklődőket, zenélt a Hanta Banda, közös képek készültek. A Gyulavári Kézimunka Szakkör 120 babatakarót, 64 babasapkát és 15 játékot adott át a koraszülött intenzív osztály számára. Az elmúlt öt évben már 915 babatakaróval, 542 babasapkával és 335 játékkal segítettek ilyen módon.

Makráné Gombkötő Zita, Gyula Város Egyesített Óvodájának intézményvezetője elmondta, idén kapcsolódtak be először a Koraszülöttek Világnapjába, illetve a városi programokba.

– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az óvodáinkban járó gyerekeket és rajtuk keresztül a szülőket is érzékenyebbé tegyük a koraszülöttek felé – emelte ki a szakember. – Pénteken minden óvodában érzékenyítő mesét olvastak a pedagógusok. Kapcsolódva a pénteki nap üzenetéhez, a reményt jelképező lila színű papírból 3D-es szíveket hajtogattak, amit, ahogy Abdul doktor is említette, az Almásy-kastély elé helyeztek ki.

Minden tizedik-tizenegyedik gyermek koraszülöttként jön a világra

A Galbácskerti Óvodába pedig pénteken minden gyermek lila öltözékben, vagy lila kiegészítővel, vagy lila játékkal érkezett, amivel kifejezték odafigyelésüket és támogatásukat koraszülött társaik felé. A szakember kitért arra, hogy intézményükben nincs olyan óvoda, amelybe ne járna koraszülött gyermek.

Dr. Görgényi Ernő polgármester elmondta, Gyula hazánkban élen jár a koraszülöttek érdekében megvalósított programok támogatásában.

– Mindez annak köszönhető, hogy a gyulai gyermekosztály, illetve koraszülött intenzív osztálya az ország egyik legeredményesebb, szakmailag legmagasabb szintű munkát végző közössége – folytatta a gondolatot. – Az osztály és a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány generálja azokat az eseményeket, amelyek mellé odaállunk.

Hozzátette, a koraszülöttek családjainak erőfeszítései a kórházból való kikerülés után sem érnek véget.

– A koraszülött gyermekek egy részének esetében sokrétű fejlesztésre van szükség – folytatta a gondolatot. – Ezeknek a fejlesztő programoknak a megvalósításában az önkormányzat partnere volt a Korábban Érkeztem Alapítvány mentorprojektjének is.

– Számos olyan program létezik, amely segíti abban a szülőket, hogy koraszülött gyermeküknek teljes értékű életet biztosítsanak. Természetesen ebben, és a figyelmet erre felhívó programokban egyaránt partnerek vagyunk – fogalmazott.