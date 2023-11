A Magyar Falu Program pályázatán nyert az önkormányzat 5 millió forintot, az iskolaépület körüli járda ebből a forrásból újulhat meg. Olyan kardoskútiak örömére is, akik a szomszédságban, a közelben élnek, vagy éppen arra visz az útjuk gyalogosan, babakocsival (az iskola épülete mellett van az óvoda is). Egy mezőberényi cég végzi a kivitelezést. Varga Pál polgármester azt is elárulta, a képviselő-testület döntött arról, hogy önerő felhasználásával más utcákban is tervez s végez járdaépítést. Felmérették a Munkácsy, a Rózsa, a Kossuth, a Béke utcákat, majd megterveztették. 2023 végére, 2024 elejére szeretnék, ha elkészülne valamennyi, összesen ez körülbelül 800 méternyi járdát jelent.

... és kézi erővel a járdaépítők. A szerző felvételei

S ha már Magyar Falu Program: számvetést készített a polgármester. Az elmúlt 4 év alatt 13 ilyen típusú nyertes pályázata valósult meg a kardoskútiaknak 150 millió forint értékben.

– Óvodai fejlesztés, az orvosi rendelők modernizálása, eszközök beszerzése, az önkormányzati kerékpárút építése, a temetőnk fejlesztése, a szolgálati lakás, az önkormányzati hivatal és művelődési ház belső felújítása, falugondnoki busz beszerzése, utak és járdák építése, javítása mind azt szolgálta, hogy településünk gyarapodjon, az itt élők életkörülményei javuljanak. Azt gondolom, ennyi siker után se dőlhetünk hátra, van még munka bőven – fogalmazott a település vezetője.