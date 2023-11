– A templomot harminc évvel ezelőtt, 1993 novemberében adták át. A főbejáratát, ami a Rózsafüzér titkait jeleníti meg, Mladonyiczki Béla készítette annak idején körtefából. A gyönyörű alkotást méltó módon restaurálta Földi László és Kiss Ernő. Négy-öt hét alatt készültek el a munkával, és csak az anyagköltséget fogadták el – tette hozzá a megmozdulás főszervezője.

– Ernővel együtt aprólékosan, precízen dolgoztunk, hogy az ajtókazettát megtisztítsuk az évek során rátapadt piszoktól, elöregedett viaszanyagtól. Annak idején méhviasszal kezelték a felületet, ami sokáig óvta is a művészi faragást, de aztán elkoszolódott. Vegyszerrel tisztítottuk meg, és modernebb, a bútorrestaurálók által is használt viaszanyaggal vontuk be, sőt fel is políroztuk. Vigyáztunk a szobrászművész munkájára, óvtuk a körtefát a karcolódástól, sérüléstől – sorolta a hétköznapokban tanárként dolgozó, szakmáját tekintve műemléki rekonstrukciós díszítő-festő, Földi László. Hozzátette, a munka jellegéből adódóan is felemelő volt számára, sőt, különleges, azért, mert gyerekként ott volt a templom építésénél.

Járvás Istvánné hangsúlyozta, a megszépült ajtót vasárnap Bauer Csaba plébános meg is szentelte. A hálaadó misén, amelyen Nagy Ferenc alpolgármester is részt vett, az atya a híveknek, a restaurátoroknak és a Portéka Kézműves és Termelői Közösségnek is köszöntetét fejezte ki.

– Teával, szentelt kenyérrel kínáltak mindenkit. A Portéka tagjai a mise után is a templom előtti téren vásároztak; sajtokat, sajtkészítményeket, száraz, füstölt árukat, zsírokat, száraztésztákat, kézzel készített ajándéktárgyakat, gyapjúszőnyegeket és párnákat, fából készített ajándéktárgyakat, házi szörpöket, fonott kosarakat, illatgyöngyöket és szappanokat kínáltak – tette hozzá.