Mint kiemelte, a hazai forrásból elnyert száz százalékos támogatású pályázatnak köszönhetően a szövetkezetnek otthont adó korábbi bölcsőde-épületrész energetikai megújítása valósulhat meg. A fejlesztés magába foglalja a külső nyílászárók részleges cseréjét, valamint az épület teljes körű fűtés-korszerűsítését és a födém szigetelését is.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a helyi termelésen túl is egyre nagyobb figyelmet kap a város szociális munkáltatója, mely évek óta bővül, fejlődik. Az Izsó Gábor korábbi polgármester által alapított és jelenleg is irányított szövetkezet több területen is minőségi termékeket állít elő, elsősorban a helyi lakosság igényit kiszolgálva, ugyanakkor elmondható, hogy termékeik, sikereik immár bőven túlérnek a város határain. E sikerek egyik eredményeképpen szerdán a belügyminisztériumi szakemberek megismerkedtek az itt folyó tevékenységekkel.