Siklósi István polgármester köszöntőjében elmondta, a Mezőberényért kitüntetés a városban élő és dolgozó személyek legmagasabb elismerése.

– Különös jelentősége van annak, hogy napjaink kissé zavaros, nehezen kiszámítható időszakában vannak olyanok, akik minden nehézség és bizonytalanság ellenére, hisznek magukban, más emberekben és tudásukat felhasználva kiemelkedő munkát végeznek – fogalmazott a polgármester. Mint mondta, Winter Ilonát nem csak kimagasló hazai és nemzetközi eredményeiért, olimpiai 4. helyezése és a kosárlabda sportban mutatott kimagasló teljesítménye miatt javasolta az elismerésre.

– A kitüntetett az országban bárhol élhetne, minden kosárlabdával jó értelemben „megfertőzött” városban szívesen látnák. Ő mégis visszatért szülővárosába, hogy itt kamatoztassa tudását, hogy itt adjon a gyermekeknek olyan muníciót, amely egy életre meghatározhatja személyiségüket, a munkához való viszonyukat. A nehézségen való felülkerekedés képességét, a kitartást, a helytállás semmivel össze nem keverendő tulajdonságát, az emberség pozitív személyiségjegyeit adja számukra – emelte ki. – Szerényen, alázattal teszi dolgát, nem csak tisztelik, de szeretik is a vele dolgozók, a vele kapcsolatban álló mezőberényiek, és a város határain túl élők is. Igazi példakép.

Mint a méltatásban elhangzott, Winter Ilona 267-szeres válogatott kosárlabdázó Mezőberényből indulva, egy nagy ívű sportpályafutás után tért vissza szülővárosába – saját megfogalmazása szerint „hazajött”.

A településen született és tanulmányait is szülővárosában végezte. Már általános iskolás korában lételeme volt a mozgás és Molnár Miklós edző hatására korán, 13 évesen elköteleződött a kosárlabda iránt. Egy év múlva már Tatán volt a magyar ifjúsági válogatott edzőtáborában. A gimnázium csapatával Molnár Miklós edzősége mellett négyszer nyert Országos Középiskolai Bajnokságot, s ez idő alatt a mezőberényi NB II-es csapatban is játszott. Utolsó gimnáziumi éve alatt kiválasztás útján bekerült az ifjúsági válogatottba, majd az érettségi után 1973-ban Miskolcra igazolt, az NB-I-es DVTK-ba, ahol a vidék legjobbjaként 5. helyezést ért el a csapat.

A magyar női kosárlabda-válogatottban 10 éven keresztül játszott, 267-szer öltötte magára a címeres válogatott mezt. 1984-ben az olimpiai selejtező tornán Kubában női válogatottal kimagasló eredményt ért el, kivívta a hatos döntőbe jutást. A nemzeti csapattal elért eredményei: az Európa-bajnokságokon kivívott 6. és 3. helyezés mellett a Kosárlabda VB 9. helyezése és az 1980-as moszkvai olimpia 4. helyezése is nagyra értékelendő. Számos elismerése között 2023-ban a kosárlabda sportágban több évtizeden keresztül végzett kiemelkedőteljesítményéért a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége emlékérmét vehette át.

Winter Ilona válogatott kosárlabdázó visszatért gyökereihez, visszaköltözött Mezőberénybe, gyermekkora színhelyére és tudását, szakértelmét a mezőberényi kosárlabda utánpótlás-nevelésben kamatoztatja, hogy példáját követve a sportban, a kosárlabdában követőkre találjon. Ma is aktív sportéletet él, hobbi szinten most is kosarazik, örömmel játszik szenior kupákon és kiemelkedő eredményeket ér, érnek el csapattársaival. Mezőberény köztiszteletben álló polgára, akit a gyermekek remek edzőként, munkatársai kiváló vezetőként ismernek. A képviselő-testület Mezőberény jó hírnevének öregbítése, a mezőberényi fiatal generáció nevelése, a sport területén elért országos és nemzetközi eredményei, a város lakóinak nagyrabecsülése kifejezéseként adományozta neki idén a kitüntetést.

Winter Ilona elmondta, nagyon büszke arra, hogy újra Mezőberényben él.

– S hálásan köszönöm, hogy annyira nagy szeretettel fogadtak, pedig nem gondoltam, hogy még emlékeznek rám. Úgy érzem, hogy hazaérkeztem – hangsúlyozta.