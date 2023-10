Az igazgatóság a nyár folyamán a Csorvási löszgyepen időben és térben is tervezett, természetvédelmi célú kaszálásokat végzett. A területet szakaszosan kaszálták, így az mozaikossá vált. A kaszálásoknak és a közelmúltbeli esőzéseknek köszönhetően pedig mostanra számos növény új levelei és virághajtásai is megjelentek. A sarjadó gyeppel együtt a kétszikű növények – egyebek között a csattogó szamóca, a tejoltó galaj, és a fehér üröm – levélhajtásai is megmutatták magukat.

Töviskés imola Fotó: Palcsek István Szilárd/KMNP

Mint kiderült, akadnak olyan fajok, amelyek szeptember közepén már virágozni is kezdtek, ilyen a közönséges párlófű, a ligeti zsálya, az indás pimpó és a gilisztaűző varádics. Az utóbbi napok esőzéseinek hatására a védett, apró vetővirág is elkezdett kibújni. Ez a növény márciusban hozza a lapos, fél centiméter széles, enyhén csavarodó leveleit és toktermését, és ősszel virágzik, amikor a hosszú száraz nyár után az első őszi esők megérkeznek.

Ezzel párhuzamosan a nem kaszált területeken is elkezdtek újra virágozni a tövek: így a ligeti zsálya, a gilisztaűző varádics, az orvosi atracél, a réti peremizs, az osztrák ökörfarkkóró és a töviskés imola is.