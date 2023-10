Süli János és neje most ünnepelte 68. házassági évfordulójukat, a polgármester pedig Újkígyós Város legidősebb hölgy lakosát, Botházi Béláné Zsótér Valériát is külön köszöntötte. Ezen felül az ünnepségen átadták Újkígyós Város Szociális díját is, amelyet idén Huszkáné Mucsi Mária kapott meg.