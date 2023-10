Immár második alkalommal rendez az önkormányzat jótékonysági bált Muronyban, a sportcsarnokban szombaton 18 órakor, hogy támogassák a helyi óvoda korszerűsítését – ismertette Szegfű Gábor polgármester. Nagyjából 130 vendégre számítanak, de várnak további támogatókat is, akik egyetértenek a megfogalmazott céllal. Szegfű Gábor elmondta, hogy igen elavult az óvoda épülete, és van az önkormányzatnak egy beadott pályázata, amellyel energetikailag korszerűsítenék. Bíznak abban, hogy el is nyerik a megigényelt mintegy 50 millió forintos támogatást.

A jótékonysági bálon befolyó összegből olyan felújításokat valósítanának meg, amelyek ebben a projektbe nem férnek bele. Ilyen a vizesblokk korszerűsítése is. Murony polgármestere hozzátette, hogy az első rendezvényen 1,6 millió forint folyt be, ez most is rendelkezésre áll. Ehhez tennék hozzá a mostani jótékonysági bál bevételét, és a vizesblokk felújítására az energetikai beruházás idején vagy azt követően kerítenének sort.