Csaknem 20 órás út után érkezett meg szombaton Németországból, a Frankfurthoz közeli Bad Vilbel városából Kötegyánba az a Mercedes tűzoltóautó, amelyet ezentúl a helyi önkéntes tűzoltók használhatnak. A német küldöttséget vezető André Holzdörfer elmondta, hogy ők kaptak egy újabb járgányt, így lehetőségük nyílt arra, hogy ezt a járművet jótékony célokra felajánlhassák.

Abban, hogy Kötegyánba került a kocsi, Gerhard Stengel és Szferle György komoly szerepet vállalt a kapcsolatai révén. Hozzátette, 31 évet szolgált Németországban a nyolc személy szállítására alkalmas tűzoltóautó, és eddig nagyjából 26 ezer kilométert futott. Egy 200 lóerős motor dobog benne, a szivattyú teljesítménye eléri a percenkénti 1600 litert, a tartálya pedig 1600 literes. A különlegessége, hogy egy magasnyomású gyorsbeavatkozóval ugyancsak felszerelték, és ezen kívül minden olyan eszköz található rajta, amire a kötegyáni önkéntes tűzoltóknak szükségük lehet.

Kötegyán polgármestere, dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia vette át a Bad Vilbel-i delegációt vezető André Holzdörfertől a tűzoltóautó slusszkulcsát. Fotó: Licska Balázs

Szűcs János, a Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke megosztotta, hogy jelenleg egy szintén több mint 30 éves, ugyancsak Mercedes tűzoltóautóval vonulnak. Hét éve van náluk, mintegy 60 ezer kilométert futott, korábban Siklóson szolgált. Bár lehet, hogy korban nagyjából egyidős a két járgány, az újonnan érkezettel hosszú távra, legalább tíz évre terveznek; és nemcsak azért, mert kevesebb kilométer van benne, hanem azért is, mert mindennel felszerelt.

Hozzáfűzte, hogy most a Németországból érkezett tűzoltóautót üzembe kell helyezni, és addig, amíg ez nem történik meg, a meglévővel közlekednek, utána pedig az eddigi tartalék kocsiként szolgál majd.

Ismertette, miszerint a kötegyáni önkéntes tűzoltók éves szinten 15-20 esetben vonulnak, ám immár nemcsak Kötegyánban, hanem a közeli Méhkeréken és Újszalontán is be tudnak avatkozni a megállapodásoknak köszönhetően, így vélhetően ez a szám emelkedni fog. Jellemzően műszaki mentéseknél, viharok okozta károk felszámolásában kérik a segítségüket, de volt, hogy szabadtéri tűzesetek miatt riasztották őket. Az egyesület tizennégy vonuló taggal rendelkezik, szeretnék ezt a létszámot is bővíteni.

Méhkerékre és Újszalontára is vonulhatnak

Olyan, mintha most gurult volna ki a gyárból, kitűnő állapotban van, és felszereltebb, mint a korábbi – emelte ki a Németországból érkezett tűzoltóautóval kapcsolatban dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia, Kötegyán polgármestere.

Hangsúlyozta, hogy a kötegyánin kívül nincs a környékben másik önkéntes tűzoltó egyesület, ezért fontos, hogy az egyesület fejlődik és ilyen lehetőségekkel tud élni felajánlásoknak köszönhetően. Kiemelte azt is, hogy a kötegyáni önkéntes tűzoltók nemcsak a kötegyániak, hanem a méhkerékiek és az újszalontaiak biztonságáért is dolgoznak.

Goron Zsolt, Méhkerék alpolgármestere szintén beszélt arról, hogy Méhkerékre is vonulhatnak a kötegyáni önkéntes tűzoltók az újonnan érkezett tűzoltóautóval, ám, mint fogalmazott, reméli, hogy erre nem igazán lesz szükség.

– Az önkormányzat minden évben támogatásban részesíti a civil szervezeteket, köztük a helyi önkéntes tűzoltókat – emelte ki ezt is dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia polgármester, hozzáfűzve: az egyesület számít az 1 százalékos felajánlásokra és magánszemélyek adományaira is.