Mindez azt jelenti, hogy a jövőben is számíthatnak ösztöndíjra a helyi egyetemista, főiskolás, valamint felsőoktatásba készülő középiskolás, rászoruló fiatalok. Elmondta: tavaly is voltak pályázók, így most is számít jelentkezőkre. Az ösztöndíj összegéről később dönt a képviselő-testület.