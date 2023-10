A két szervezet találkozójának ezúttal egy Gyulán megrendezett civil szakmai program is apropót adott, hiszen a Kelet-békési Területfejlesztési Társadalmi Innovációs Egyesület szervezésében a civil vezetők képzését fókuszba helyező szakmai napot tartottak.

Az önkéntesség és a civil szervezeti munka több aspektusát is érintő tanácskozást követően szabadidős programra is lehetőség nyílt: az önkéntesek közösségei a Csabai Kolbászfesztivál programjaiba és ízeibe is belekóstoltak. Kolbász után levezetésként sportolásra is volt alkalom a hétvége folyamán. A gyulai és kecskeméti önkéntesek a Dél-alföldi Wellness Egyesület által működtetett Bowling Factory bowling pályáin barátságos versenyre hívták ki egymást. A programokat masszírozási bemutató is kiegészítette, mindkét közösségnek vannak ugyanis képzett masszőr tagjai.

Nyikora Péterné házigazda, a gyulai Önkéntespont vezetője, egyben a Dél-alföldi Wellness Egyesület elnöke hangsúlyozza: a hasonló találkozók elsődleges célja a szakmai kérdések egyeztetése, a jó gyakorlatok átadása, egymás munkájának támogatása. Mindemellett azonban nagy jelentősége van annak is, hogy az önkéntesség bármely területén – betegtámogatás, ételosztás, adománygyűjtés, házi segítségnyújtás, fogyatékkal élők vagy rászorulók segítése – szerepet vállaló civilek egymással is jó és személyes kapcsolatokat tudjanak kialakítani, mert ez a sikeres szakmai együttműködéseknek is előmozdítója lehet.

Az októberi gyulai találkozót követően a soron következő programot Kecskeméten rendezik meg a partnerek: november 25-én a gyulai Önkéntespont csapata sérült fiatalokkal kiegészülve utazik Kecskemétre, hogy közösen részt vegyenek a Bács-Kiskun megyeiek által szervezett kolbászkészítő versenyen. Nyikora Péterné elmondta: a gasztronómiai tematika jó közösségszervező- és építő erőnek bizonyul, ezért nem állnak meg itt. A tervek között szerepel egy töltött káposzta készítő közös program is, ahol akár további partnerszervezetek képviselőivel való találkozásra, további kapcsolatépítésre is lehetőség nyílhat.

A gyulai és kecskeméti székhelyű szervezetek képviselői a már folyamatban lévő közös programokon túl jövőbeli szakmai terveikről is egyeztettek október közepén. Nyikora Péteré elmondta: amennyiben lesznek erre a célterületre kiírt pályázati lehetőségek és források, akár pályázatokon való közös részvételben is gondolkodnak kecskeméti partnereikkel.