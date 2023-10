Tőkés László a Frankó Attila által rendezett 184. békéscsabai irodalmi est vendége volt nemrégiben, és itt mutatták be a Pro Minoritate Alapítvány gondozásában megjelent Tőkés László 70 című könyvet.

– A csabai kolbászt Attila mellett dr. Takács Árpádon, Békés vármegye főispánján, Prohászka Béla mesterszakácson és Hégely Sándor fesztiváligazgatón keresztül is megismerhettem – hangsúlyozta a püspök. – Arra azonban nem gondoltam, hogy egyszer zsűritag is lehetek. Eljött ennek is az ideje, nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, mert már az első pár óra alatt kiderült számomra, hogy gasztronómiai csúcsteljesítmény a Csabai Kolbászfesztivál, példaértékű a szervezők és a résztvevők ügybuzgalma. Emellett a Kárpát-medencei magyarok összetartozásának ünnepe ez a rendezvény, ugyanis erdélyiekkel ugyanúgy találkoztam, mint kárpátaljai, felvidéki és vajdasági magyarokkal. Sok minden összehoz, összetart bennünket, immáron megtapasztaltam, hogy a csabai kolbász is.