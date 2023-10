A vármegyei kamara elnöke, dr. Orosz Tivadar emlékeztetett, pár éve indult el a szakképzési rendszer, megfelelő irányba és megfelelő keretekkel. Az elmúlt időszakban fontos tapasztalatokat szereztek, és mint minden újonnan elrajtolt rendszer, a javítás szándékával ez is igényel módosításokat. A szaktárca több javaslatot kapott, ennek kapcsán születtek meg a változások.

Hangsúlyozta: nem elég tudni a szabályokat, fontos alkalmazni, értelmezni is azokat, ebben segített a keddi előadás. Kiemelte azt is, hogy színvonalas képzéseket nyújtanak a Békés vármegyei szakképző intézmények, a diákok remek eredményeket érnek el, az együttműködés pedig azért lényeges, hogy az eddiginél is sikeresebbek legyenek.

– Egy teljesen új rendszer indult el a szakképzésben 2020. szeptember 1-jével – emlékeztetett Mátyus Mihály, a szaktárca osztályvezetője, hozzátéve, hogy a gondolkodásmód is változott, példaként hozta fel a duális képzés bevezetését. Az elmúlt három évben a minisztériumba rengeteg kérdés érkezett a szakképzés szereplőitől, mind a duális képzőhelyektől, mind az intézményektől. Ezeket egy egyéves munka eredményeként összegyűjtötték, a javaslatok alapján pedig változtattak.

Immár külön szakképzési törvény van, amely szinte teljesen különvált a köznevelésitől, illetve amelyhez társul egy kormányrendelet – folytatta a szakember. Mátyus Mihály hozzátette, hogy ezek a jogszabályok, valamint a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény változott nyáron.

Példaként hozta fel, hogy immár önállóan határozzák meg a tanév és a tanítási év rendjét a szakképzésben, így más is, mint például a köznevelésben. A változások közé tartozik az is, hogy az ösztöndíjat eddig intézményre határozták meg, mostantól viszont mindenki kap ösztöndíjat, aki szakképzésben tanul, független az intézménytől.

Mészárosné Szabó Anna, a vármegyei kamara osztályvezetője példaként felhozta, hogy a finanszírozásban jelentős változás következett be, a tanulói foglalkoztatásban napi elszámolásról óraira kellett átállni. A diákokat érinti, hogy eddig nyáron egybefüggően 15 nap szabadság illette meg őket, ez 20-ra nőtt. Eddig a szabadság korhoz volt kötve: 18 év alatt 45, 18 év fölött pedig 30 nap járt. Mostantól tanulói jogviszony alapján 45, míg felnőttképzési jogviszonyban 30 nap illeti meg őket.