Az összeget Parászka Tibor, a Linamar Hungary Zrt. humánpolitikai igazgatója adta át jelképesen dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamednek, az alapítvány elnökének szerdán délelőtt a gyulai Almásy-kastély előtt.

Csík Tímea, a cég kommunikációs munkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy amikor életre hívták a versenyt, akkor a Viharsarki Koraszülött-mentőautó beszerzését segítették, míg napjainkban már annak működését. Kiemelte, online versenyt is rendeztek, így az ország több pontjáról és külföldi Linamar gyárakból is csatlakoztak hozzájuk munkavállalók. Idén ismét megrendezték a vállalatok közti versenyt is, amelyen kilométereket kellett gyűjteni. Ennek a megmérettetésnek az élén ezúttal is a Polar Klíma végzett 945,4 kilométerrel. Az erről szóló elismerést Máté-Szabó Anita, a cég Hr-munkatársa vette át.

Parászka Tibor elmondta, amellett, hogy az adománnyal hozzájárulnak az alapítvány működéséhez, fenntartják azt a szellemiséget is, amivel cégek, magánszemélyek, önkormányzatok összefogásával üzemeltetik a Viharsarki Koraszülöttmentőt.

– A vármegye szempontjából nagyon fontos ügyről van szó, amit próbálunk propagálni – emelte ki.

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed elmondta, a koraszülött-mentőautónak köszönhetően eddig közel 900 koraszülöttnek segíthettek. Mint kifejtette, a legnagyobb kihívást a mentőautó működtetése jelenti, ami havi mintegy 2,5-3 millió forintba kerül. Mindezt az alapítvány magára vállalta. Az alapítvány elnöke kiemelte az összefogást, a nővérek, az orvosok munkáját, a gépkocsivezetők többségének önkéntes segítségét.