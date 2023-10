Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere, aki mind a programban, mind az újraélesztési gyakorlatban részt vett elmondta, a hirtelen szívleállás nagyon gyakori haláloknak számít hazánkban.

– Ilyen tragédiák magáningatlanokban, de közterületeken is előfordulhatnak. Nagyon fontos tudni, hogy ilyenkor mit kell tenni, hogyan lehet segíteni. Ebben segített a békéscsabai mentőállomás hétfői szemléltető programja is, amelyen sok iskolás fiatal is részt vett – emelte ki a polgármester. – Az eseményen szakszerűen bemutatták, hogy melyek a legfontosabb tennivalók.

Hangsúlyozta, minden ilyen ismeretterjesztő akciónak helye és jogosultsága van, és nagyon fontosnak nevezte, hogy a rendőrségtől a katasztrófavédelemig több szervezet is bekapcsolódott a programba.