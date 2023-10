Ahogy Nagy Anita, a Ficsak Békéscsaba Alapítvány programkoordinátora mondja, az eseményt nem véletlenül időzítik minden évben a Garabonciás napok idejére, hiszen ilyenkor tudják a leginkább elérni a diákokat.

A kiállítás több állomáson keresztül a fogantatástól egészen a születés pillanatáig mutatja be az új élet létrejöttének, fejlődésének folyamatát. A szervezők azonban fontosnak tartják, hogy a megelőzésről, a védekezésről is edukálják a fiatalokat, ezért kiegészítették az eseményt a fogamzásgátlás témakörével is, hiszen – ahogy Nagy Anita fogalmaz – ebben a korban még elsősorban erre kell fektetniük a hangsúlyt.