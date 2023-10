Azért, hogy a jövőben még professzionálisabb módon, a legmodernebb technikai háttér segítségével tudjanak ténykedni a csillagászati szakkör ifjú, az egyesület felnőtt tagjai és mindazok, akik érdeklődnek a csillagászat iránt, mostantól egy szupertávcsővel is megtehetik.

Pénteken adta át a házigazdának, Fődi Andrásnénak az amatőr igényeket maximálisan kielégítő, jól felszerelt távcsövet a Békésről érkezett Lipták Pál amatőr csillagász, aki barátjával, a szintén békési Napkerék Kft. vezetőjével, Hegyesi Imrével döntött úgy, meglepik a szénási közösséget. Önzetlenségük láttán nagy volt az öröm.

– Ez egy 120 milliméter lencseátmérőjű, 1 méteres gyújtótávolságú SkyWatcher akromát távcső. Maximálisan megfelel majd a szénásiaknak. Korszerű, számítógép által vezérelt kis rendszerrel van felszerelve, a kézi programozóval rengeteg objektum beprogramozható, a távcső megkeresi és követi. Nagyon megkönnyíti majd a szakköri munkát. Ez egy okos távcső. Lehet vele fényképezni, a fejlődés határtalan – sorolta a műszer erényeit az átadón Lipták Pál.

Az adományozás motivációjáról az amatőr csillagász elmondta, Békésen és Nagyszénáson párhuzamosan egymás mellett dolgoznak, sok rendezvényt közösen látogatnak. Ez a szakmai kapcsolat és barátság már sokéves.

– Úgy láttuk, egy ilyen műszer a szénásiak javát szolgálná. Vállalkozó barátomat megkeresve úgy döntöttünk, összerakjuk a lehetőségeinket és meglepjük a szénási alkotó közösséget – reagált megkeresésünkre Lipták Pál.

Arról már Fődi Andrásné mesélt, hogy a Mira Csillagászati Egyesületük 15 tagú, közülük többen értői, használói a korszerű távcsöveknek. A szakköri tevékenységeikről Ani elmondta, tavaly 3 csoportjuk volt. Most szerveződik az idei gyermekközösség, reményeik szerint Orosházáról, Gádorosról is érkeznek fiatalok a helybeliek mellé.

– Olyan közös elképzelésünk van a szénási óvodavezetővel, ha átadják a megújuló intézményt, oda mi megyünk, a kicsiknek „házhoz” visszük a csillagászatot. Az új foglalkoztató szobájukban ez már megoldható – mesélt terveikről az egyesület elnöke.

Fotó: Csete Ilona

A most ajándékba kapott távcsövükről a köszönet hangján beszélt az elnök, hiszen ilyen felszereltségű műszerük még nincs.

– Van egy jóval kisebb távcsövünk, az volt modernségével eddig a csúcs, a többi mind kézi vezérlésű. Ez a legkorszerűbb távcsövünk azért is hasznos, mert ha bárhol tartunk bemutatót s ráállunk egy objektumra (Hold, Szaturnusz), akkor az stabil élményt kínál. Nem kell néhány látogató után újra beállítani.

– Ebben a rohanó, kütyük motiválta világban el is várják tőlünk a professzionalizmust – tette hozzá Lipták Pál.

Nagyszénáson működik a Mira Csillagászati Egyesület mellett a Magyar Csillagászati Egyesület helyi csoportja. Vezetőjük Varga Anikó, aki igyekszik összefogni azokat, akik az országos egyesületnek tagjai (csabaiak, gyulaiak is), és a megyében egyedüliként Szénáson működő kis közösségben is szívesen ténykednek. Ez is motiválta az adományozókat, hogy ennek a csapatnak is elérhetővé tegyenek egy ilyen műszert.