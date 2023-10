Borgula Györgyné, a Mezőberényi Szlovákok Szervezetének elnöke köszöntőjében elmondta, szervezetük életében a szombati nap az ünnep, az ünneplés idejét jelentette.

– Mezőberény újratelepítésének 300. évfordulója nagyon jó alkalommal a visszatekintésre, hiszen a szlovákok telepedtek le először 1723-ban a településen – fogalmazott Borgula Györgyné. A szervezet elnöke kifejtette, a jubileumhoz, a jubileumi eseménysorozathoz éppen ezért a helyi szlovákság is kapcsolódott.

Szólt arról, hogy az Őseink földje elnevezésű kerékpártúra során korábban mezőberényi csapat keresett fel olyan településeket, Vanyarcot, Egyházasdengeleget, Zobort, Legéndet, Pribelce-t, ahonnan annak idején a szlovákság a településre érkezett. Előbbi két helyről már korábban ellátogattak Berénybe, míg a szombati eseményen utóbbi három települést képviselték vendégek.

A Mezőberényi Szlovák Pávakör ezt egy külön műsorban idézte fel, ahogy azoknak a családoknak a nevét is, akik akkoriban jöttek a településre, és akiknek utódaik napjainkban is élnek.

Az ünnepi műsorban fellépett a Mezőberényi Szlovák Pávakör, a békéscsabai Ruzicka Népdalkör, a telekgerendási Boróka Hagyományőrző Együttes, valamint a békéscsabai Szőlőfürt Citerazenekar. Délután a résztvevők megkoszorúzták a Petőfi szobrot, ami azért is különösen aktuális volt, mert Kiskőrösről is érkeztek vendégek, mind a költő emléke, mind a szlovák kapcsolatok apropóján. Az érdeklődők megtekinthették, hogy miként haladnak a szlovák tájház kialakításának munkálatai, illetve a Vrbovszki-féle kocsigyűjteményt is megnézhették. A program délután a piaccsarnokban folytatódott.

A délelőtti programok nyitóeseményén elmondott köszöntőjében Siklósi István polgármester kiemelte, egy olyan közösség rendezvényén vehetett részt, amelynek tagjai folyamatosan dolgoznak, sokat tesznek a városért, és mindezért nem várnak köszönetet. Hozzátette, a szervezet óriási munkát végez a szlovákság identitásának megőrzése érdekében.

– Mezőberény idén ünnepli újratelepítésének 300. évfordulóját, és elsőnek 1723-ban szlovák telepesek, 14 család érkezett meg a településre – folytatta a gondolatot. – Hogy mennyire fontos volt a kultúra számukra is, azt jól mutatja, hogy 1724-ben már a földesúrtól tanítót kértek. Tisztában voltak azzal, ahhoz hogy egy közösség, egy nép, egy nemzet, fejlődni tudjon, kultúrára és tanult emberekre, óriási szükség van. A programon több mint 220-an vettek részt.

Körösi Mihály alpolgármester fényképes bemutatóval színesített előadásban mutatta be, számos érdekességet felvonultatva az újratelepítés időszakát.