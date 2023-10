A tárlaton szerepelnek a 18. és a 19. századból származó énekeskönyvek – érkeztek a belvárosból ugyanúgy, mint Mezőmegyerről, Jaminából, Fényesről és Gerláról, valamint Mester Gábor gyűjteményéből –, sőt olyan kosárkák is, amelyekben a csabai asszonyok hordták rézveretes köteteiket az Úr házába a 19. században.

Kiszely András, a békéscsabai szlovák önkormányzat elnöke elmondta, hogy az első csabai Tranosciust száz éve adták ki, de 300 éve, az újratelepítés óta jelen van a városban, mivel a Felvidékről érkező szlovák ősök hozták magukkal. A szlovák nyelvű énekeskönyvet először 1636-ban adták ki, és a kötetet összeállító, szerkesztő Juraj Tranowsky evangélikus lelkészről nevezték el.

Hangsúlyozta: a város folyamatos fejlődése során a csabaiak a Tranosciusból merítettek erőt, az énekeskönyvet mindig nagy becsben tartották, az énekek mutattak irányt a boldog és a kihívásokkal teli időszakokban is. Ezért most nem történeti, hanem inkább egy lelki tárlatot szerveztek, amelyen olyan tudós lelkészek mesélnek arról, hogy mit jelentett a csabaiaknak az énekeskönyv, mint Haan Lajos, Linder László, Szeberényi Lajos Zsigmond és Dedinszky Gyula.

Kiszely András elmondta, hogy a békéscsabai az olyan utolsó evangélikus egyházközségek egyike, ahol a vasárnapi szlovák istentiszteleteken és hétfő reggeli áhítatokon énekelnek a Tranosciusból. A helyi szlovák önkormányzat elnöke hozzátette: bár az alkalmakon nincsenek sokan, egyre több a fiatal, ami jelzi, hogy nemcsak múlttal, de jövővel is bír az énekeskönyv.

Nagy Zoltán

A Tranoscius egyébként az 1600-as évektől kezdve folyamatosan bővült, és az első csabai kiadás idejére nagyjából rögzült is több mint ezer énekkel. Mivel a szerkesztésében csabai evangélikus lelkészek is részt vettek, sok éneket beemeltek és elhagytak, joggal tekinthető csabai szlovák énekeskönyvnek, nem véletlenül szerepel a Tranoscius a békéscsabai értéktárban is.

A kiállításmegnyitón szolgált Nagy Zoltán, az evangélikus egyházmegye esperese. Köszöntőt mondott Kiszely András, a békéscsabai szlovák önkormányzat elnöke; valamint Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke, aki jutalmat is átadott Aradi András Péter és Kutyej Pál Albert nyugalmazott lelkészek számára.