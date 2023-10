Mint ismertették, szeptember 30-án, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Békés Vármegyei Helyi Csoportjával közösen szerveztek madárszámlálással és madárgyűrűzéssel egybekötött túrát a Kis-Sárréten. A találkozó ezúttal is az igazgatóság Bihari Madárvártáján volt. A szép őszi, vénasszonyok nyarát idéző időben 31 vendég látogatott el hozzájuk. A résztvevők többsége Békés vármegyéből érkezett, de jöttek Szegedről és Gödöllőről is. A program kerete ezúttal is a mindig népszerű madárgyűrűzés volt, melynek során 11 faj 60 egyedét sikerült befogni. A leggyakoribb madár a széncinege és a kék cinege volt, de fogtak többek között vörösbegyet, barátposzátát és erdei szürkebegyet is.

A gyűrűzést követően gépkocsikkal átmentek a Begécsi-halastavakra, ahol egy nyolc kilométeres gyalogtúra keretében ismerkedtek a résztvevők a térség madárvilágával. A lecsapolt tóegységeken nagyszámú partimadár táplálkozott. Láttak többek között bíbiceket, nagy pólingokat, havasi partfutókat, továbbá egy ritka vendég, egy kis goda is szem elé került.

A vadrécék közül tőkés récéből látták a legtöbbet, de a szintén szép számú csörgő récék már az őszi madárvonulás beköszöntét jelezték számukra. A vállalkozó kedvű túrázók egy kis ügyességi játékban is részt vehettek. Az egyik tavon ugyanis két színes gyűrűvel jelölt kanalasgém is táplálkozott a nagy madártömegben, s többeknek sikerült leolvasni a gyűrűkön lévő kódokat. Mint később kiderült, a madarakat idén tavasszal, fiókakorukban jelölték a Hortobágyon.

Sétájuk közben egy ritkán megfigyelhető hermelin is átszaladt előttük. A túra után néhányan még visszatértek a programot lezáró madárgyűrűzésre, a Bihari Madárvártára.

Végül ismertették, hogy az Európai Madármegfigyelő Napokon Magyarország hagyományosan jól szerepel, ez így volt most is. A játékos versenyben hazánk a 34 résztvevő ország közül a rendezvényhelyszínek számában első helyet ért el 161 helyszínel, a résztvevők számában második helyen végzett, 2 445 fővel, míg a megfigyelt madarak számában negyedikként zárt 192 474 példánnyal.