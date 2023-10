Helyi szállásadókkal egyeztettünk, amelynek keretében az idegenforgalmi szezon tapasztalatait, és a jövő terveit tekintettük át a meghívottakkal – tájékoztatott Facebook-oldalán Kálmán Tibor.

– Ehhez az önkormányzat mellett nagyban hozzájárultak azok a szállásadók is, aki vendégül látják a hozzánk érkezőket. Munkájukat, szaktudásukat a látogatók számának alakulása is igazolta, így mindenekelőtt fontosnak tartottam megköszönni nekik az idei helytállást. A sikerek lelkesítő erején túl természetesen kíváncsi voltam meglátásaikra, ötleteikre, igényeikre is. A napokban a Dánfoki Üdülőközpontból indultunk, majd a DM Dánfok Vendégházat útba ejtve a Szüleim Háza szállással zártuk a napot – tért ki a részletekre. Mint írta, hisz benne, hogy a város turisztikai fejlesztése csakis ezen egyeztetések figyelembevételével, illetve a szállásadók aktív bevonásával lehet teljes a jövőben is. A személyes találkozást folytatják novemberben is.