A Czina iskola alsó tagozatosai különböző munkákat próbáltak ki. Először beszélgettek az asztalosok munkájáról, azután a tanító néni mesét mondott a gyerekeknek, majd együtt alkottak – virágkarót készítettek, ki is díszítették. A harmadikosok kukoricatörésre is vállalkoztak és kukoricát morzsoltak. A negyedikesek házat terveztek, maketteket készítettek, és még egy kiállítást is tartottak az építkezésekhez szükséges eszközökből.

Letörték, majd morzsolták is a kukoricát.

Az ötödikeseknél a tavalyi nyolcadikosok jártak, beszéltek a választott iskoláikról, szakmákról, a kollégiumi életről, tapasztalataikról. A diákok a magaságyásokba elültettek palántákat, vetettek spenótot is. Voltak szakmás feladatok is a csoportokban.

Építkezéseken használt eszközökből kiállításuk volt.

A felső tagozat diákjai ellátogattak az öblösüveggyárba. Előadást hallgattak az üveggyártás folyamatáról. A gyerekek igazán érdeklődőek voltak, nagyon sokat kérdeztek. Valamennyi korosztály sok új ismerettel gazdagodva zárta a napot.