Amikor egy gyermek sportolni kezd, még egy szerepet, még egy státuszt kap, amiben helyt kell állnia. Azonban ilyenkor nemcsak a fiatalnak dúsul a feladat- és szerepköre, hanem a szülőknek is, amivel együtt kell élniük és együtt kell fejlődniük – mondta el előadását megelőzően a szakember. Fülöp Ákos kiemelte, minden sportágnak megvan a maga norma- illetve szabályrendszere, amit a gyerekeknek és édesapjuknak, édesanyjuknak is el kell sajátítania, ahogy azt is, hogy az miben különbözik a civil élet kihívásaitól.

– Minden szülő segítő szándékkal van a gyermeke mellett, de az gyakran egy nagyon fontos kérdés, hogy tényleg jó-e a segítség, ami biztosít – tette hozzá a sportpszichológus. – A szülőkre ezen a téren fontos önismereti munka vár, hogy megtalálják azt a módszert, amivel a gyermeküknek tényleg a legjobban segítenek. Természetes módon ők nem látják magukat kívülről, így elhihetik, hogy nagyon jól teszik mindezt. Egy jó párbeszéd esetén a szülő megkérdezi a gyermekét, hogy jó-e neki, ahogy segíti.

Ennek kapcsán kiemelte azt a viszonylag gyakori példát, amikor a pálya szélén a szülő erőteljesen kiabál, hogy nyomást gyakoroljon a bíróra.

– Ez nem elfogadható, és nem is biztos, hogy a gyermek érdekeit fogja szolgálni, ezért kell a szülőnek is fejlődni, illetve erősíteni az önismeretét – hangsúlyozta.

Mint kifejtette, az édesapa és az édesanya követendő példa, akinek viselkedéséből fiuk, illetve lányuk rengeteg információt leszed. Az alapvető hozzáállás fontos vezérfonala lesz a gyermeknek, ezért is lényeges a jó példa.

Mindez azért is összetett kérdés, mert a gyermekek többsége ekkor éli át ezt a szituációt, amikor a leválás központi elemévé válik az életének. Szenzitív, érzékeny időszakról van, amikor az édesapáknak, édesanyáknak jól kell egyensúlyozniuk.

Emellett a tehetséget és a sikert is megfelelően kell kezelni, kudarc esetén pedig támaszt kell nyújtani.

– A szülőknek távolodniuk kell az értékelő szereptől, ez az edzők feladata. Szerető, empatikus környezetet kell biztosítani a gyerekek számára – tette hozzá.

A sportpszichológus kitért a túlzottan bevonódó szülők esetére, akik saját vágyaik megtestesítése vagy gyermekük előrébb jutása érdekében vesznek fel egy olyan attitűdöt, amely túlságosan erőteljessé válik. Ez a viselkedés tolja leginkább a lemorzsolódás irányába a fiatalokat. Ilyenkor az edzőknek, illetve az iskolának lehet szerepe a folyamatok kiegyensúlyozásában, ugyanakkor, ha az érintett szülő ezt nem akarja, akkor nagyon szűk a mozgástér. Fülöp Ákos kérdésünkre elmondta, ezek a szülők az előadásai után négyszemközt gyakran kérnek információkat, segítséget.

– Ez jó jel, mert felismerték, hogy valami felbillent – fogalmazott. – A másik gyakori kérdés, hogy milyen mentális tényezőkre kell odafigyelni, mert az nagyon fontos az életmód szempontjából. Az étkezés alapvetően dietetikai kérdés, de annak, hogy betartják-e a szabályokat, például reggeliznek-e, pszichológiai alapjai vannak.

A biztonságos háttér nagyon fontos Arra a kérdésünkre, hogy a terület miért értékelődött fel jelentősen az elmúlt időszakban, Fülöp Ákos elmondta, teljesítményorientált világban élünk, amikor a gyermekeknek, fiataloknak nagyon magas standardokat kell átugraniuk mind az iskolában, mind a sport területén. – Történt ugyanakkor egy paradigmaváltás. Nagyon fontos, de önmagában már nem elég, ha az edző felkészíti a gyerekeket. Kell egy csapat az egyebek mellett már említett dietetika, a fizioterápia, az erőnlét területén, de a mentális felkészítés is nagyon fontos – tette hozzá. – A mentális egészség, a mentális jólét teremti meg az alapját annak, hogy valaki elkezdjen edzeni. Lényeges, hogy a fiatal a választott sportot szeresse, élvezze és legyen mögötte egy biztonságos háttér. Ez adja az alapokat.