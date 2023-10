A Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola nyolcadikosai iskola- és üzemlátogatáson vettek részt Békéscsabán. A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett utazáson három középiskola és egy cég kínálatát tekintették át a diákok.

A Meszlényi Autó Kft.-nél is jártak a fiatalok. Fotó: BVKIK

Pár órára középiskolásnak érezhették magukat az almáskamarási általános iskolások, akiknek nemsokára dönteniük kell a továbbtanulásról. Mint kiderült, sokan nem biztosak abban, hogy milyen ágazat irányába induljanak el, holott ennek az eldöntése most a legfontosabb feladat. A Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott látogatáson képbe kerülhettek a fiatalok, hogy milyen képzést kínál a Békéscsabai Szakképzési Centrum két intézménye, a Szent-Györgyi Albert Technikum, a Zwack József és a Trefort Ágoston technikum és szakképző iskola. A gyerekek megtudták, már nincsenek fiús és lányos szakmák, hiszen a Trefortban is tanulnak lányok villanyszerelőnek, a Zwackban is tanulnak fiúk szakácsnak, pincérnek és ugyanígy vegyesen felvételiznek a Szent-Györgyibe is.

Ugyanezt a képet mutatta be a Meszlényi Autó Kft. is, amit mint lehetséges duális képzőhelyet figyelhetett meg a csoport. Itt is kiderült, nemcsak fiúk, hanem lányok is tanulnak és vannak gyakorlaton a cégnél járműfényezőként, vagy éppen az autószerelő műhelyben.