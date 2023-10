Csandra Gergely hangsúlyozta, nagyon fontosnak tartják az offline kikapcsolódást is, igyekeznek kimozdítani a fiatalokat a számítógép mellől.

– Nem titkolt szándékunk az edukálás, minél több iskolást szeretnénk elérni. A fiatalok szakmai előadásokat hallhatnak arról, hogyan kerülhetik el az internetes zaklatást és a játékfüggőséget. Nagy öröm, hogy rengetegen kíváncsiak ránk, délelőtt a diákoké a terep, munkaidő után pedig a családok veszik át a stafétát – sorolta, hozzátéve, a Coviddal terhelt pár év után új lendületet szeretnének adni.

A válogatott tagjai is ilyen szimulátorokon gyakorolnak.

Fotó: Bencsik Ádám

Részletezte, itt Békéscsabán is kínáltak e-sport versenyt; egy ügyességi autós-focis játékban mérhették össze tudásukat a jelentkezők, akik között 100 ezer forintot sorsoltak ki. A legjobbak Budapesten, a döntőben mérkőznek majd meg. Sokakat érdekeltek a retró PC-k, 40-50 éves gépeket is hoztak, mind kuriózumnak számít. A Pong volt az első itthon, amit el lehetett érni, ezt bárki kipróbálhatta a programon. A szoborkiállításuk is különleges: népszerű, értékes játékkarakterek, szuperhősök, fegyverek, relikviák, kriglik vonzották a tekinteteket.

Fotó: Bencsik Ádám

Mielőtt még a mezőtúri, 33 éves Dzvonyár József odalépett volna a retró standhoz, elárulta, 5-6 éves kora óta játszik, a Supermario után jött a Mortal Kombat, aztán később a Golden Axe. Mostanság leginkább a nehéz szerepjátékok kötik le, amik a kikapcsolódás mellett kihívást is jelentenek számára. Bevallotta, olykor 16-18 órát is játszik egyfolytában, sokszor esik bele a „csak még egy kör” bűvöletébe.

– Elsősorban nosztalgiázni jöttem. Jó ez a rendezvény, mert összekapcsol egy olyan szubkultúrát, ami a legtöbb szabadidejét otthonában tölti – tette hozzá.

Fotó: Bencsik Ádám

A gyulai, 31 éves Apáti-Kovács Attila is megnézett mindent, neki főleg hétvégén, illetve a szabadnapjain van ideje játszani, elárulta, a gépezés stimulálja, közben meg is mozgatja az agyát, a fantáziáját, nem mellesleg sokkal izgalmasabb, mint a munkája.

Akadt, akit az Atari harmincéves konzolja hozott lázba, mások inkább a Playstation 5-ért lelkesedtek. Újdonság volt az expón a robotika stand, sokakat beszippantott a VR szemüveg, az autós szimulátor, de ki lehetett próbálni asztali – népszerű parti-, taktikai-, kooperatív társasjátékokat is. A Bard jóvoltából e-sport kompetencia felmérésre is volt lehetőség: a reakcióidő, a memória, a finommotoros készség, a gyors döntéshozatal is számított, bárki kideríthette, hogy az átlagoshoz, vagy a versenyző kategóriához képest milyen szinten áll.

A VR szemüveg is izgalmas játékokba engedett bepillantást.

Fotó: Bencsik Ádám