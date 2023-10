Elárulta, hogy az iskola felkérésére természetesen az önkormányzat is a kezdeményezés mellé állt, és segítette a programot. Hangsúlyozta, öröm számára, hogy a középiskolák és egyetemek bemutatkozása mellett sok helyi vállalkozással is találkozhattak a fiatalok a rendezvényen. Így információhoz juthattak arról is, hogy helyben milyen munkalehetőségek várnak rájuk.

A szakközépiskola beszámolójából kiderült: számtalan remek program várta azokat, akik részt vettek rendezvényükön, melyet a helyi önkormányzat támogatásával valósítottak meg. A pályaválasztási vásáron összesen 12 középiskola és 3 egyetem több kara mutatkozhatott be a helyi vállalkozások, valamint szakmai szervezetek mellett.

A megnyitót fogat- és traktorfelvonulás követte a mazsorettesek felvezetésével. A szakmai program mellett pedig volt többek között drónbemutató, mézeskalácsdíszítés, marcipánozás, csigatészta készítés, traktorkiállítás, kecskeszépségverseny, és karikatúra készítés. Részt vett továbbá a rendezvényen Balázs Andrea színművésznő, az iskola volt tanulója is.