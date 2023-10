Ne felejtse el kihúzni! Csütörtökön ürítik a sárga kukát Békéscsabán

Most csütörtökön, október 5-én ürítik a sárga kukákat szerte Békéscsabán – derült ki a Tappe Kft., azaz a szemétszállító cég által közzétett ürítési naptárból. Aki most lemarad, annak majdnem egy hónapot kell várnia a következő alkalomra, mivel legközelebb november 2-án viszik el a szelektíven gyűjtött hulladékot. Decemberben kétszer is szállítanak majd, mégpedig 7-én, azaz szokás szerint a hónap legelső csütörtöki napján, illetve rendhagyó módon 16-án, egy szombati napon.

Szeberényi-köteteket mutattak be a Békéscsabai Irodalmi Estek keretében

Szeberényi Lajos: Néhány év Petőfi életéből című, valamint Szeberényi Lajos Zsigmond: A nép bálványa című kötetét mutatták be a Békéscsabai Irodalmi Estek keretében kedden, a városháza dísztermében. A rendezvényen köszöntőt mondott dr. Bacsa Vendel jegyző. Emlékeztetett: 150 éve nyitotta meg kapuit Békéscsabán a városháza. Az épületre már akkor kikerült a városháza felirat, noha még a település nem volt város. Beszélt a díszteremről, amely egyidős a városháza épületével, igaz, a 20-as években átalakításon esett át. A díszterem alapvetően a városi közgyűlés üléseinek ad otthont, de társadalmi és kulturális eseményeknek ugyancsak színtere. Az estet a Szeretlek Békéscsaba Egyesület elnöke, Frankó Attila rendezte és szerkesztette, de a szerkesztésben közreműködött dr. Szeberényi Andor is.

Lefékezik a száguldozókat rendőreink: folytatódnak az ellenőrzések Békésben

Főként a nyári hónapokban jellemző, hogy az esti órákban zajt keltő, gyorsan közlekedő autókról, motorokról érkeznek bejelentések a rendőrségre. A rendőrök ezért rendszeresen tartottak ellenőrzéseket, és az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján ezeket a jövőben is folytatják. Mint írták, a közúti balesetek megelőzése szempontjából kulcsfontosságú, hogy a közlekedők betartsák a szabályokat, a szabálytalanság ugyanis nagyban növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát. A rendőrség éppen ezért arra törekszik, hogy az előírásokat megszegőket kiszűrje a forgalomból. Az ellenőrzések tervezésekor a rendőrség figyelembe veszi a lakosság jelzéseit. A nyári hónapokban jellemzően az esti órákban érkeznek bejelentések gyorsabban, hangosabban közlekedő járművekről, így az elmúlt hetekben rendszeresen szerveztek közlekedésrendészeti akciókat.

Új, korszerű orvosi eszközt kapott a csabai gyermekosztály

Mintegy 760 ezer forint értékű orvosi eszközt adományozott a Kerekes Kft. és a Privát üzletlánc a békéscsabai gyermekosztálynak. Az adományátadót kedden tartották a dr. Réthy Pál Tagkórházban, ahol Ary Tamás pénzügyi igazgató nyújtotta át dr. Becsei László főigazgató főorvosnak a felajánlást jelképező plakettet. Dr. Zsilák János orvosigazgató az átadón elmondta, a kft. és az üzletlánc immár harmadik alkalommal támogatja kórházuk gyermekosztályát. Hangsúlyozta, az intézményvezetés mindig kiemelt prioritásként kezeli a gyermekek gyógyítását, éppen ezért önerőből is folyamatosan igyekeznek rendszeresen fejleszteni ezen a területen a betegellátást. Azonban a gyermekek tekintetében mondhatni nélkülözhetetlen az a fajta segítség, amelyben jó példával jár el a Kerekes Kft. és a Privát üzletlánc: a vállalkozások rendszeresen támogatják a gyógyító munkát, ezzel emelve annak színvonalát, és növelve a gyógyulófélben lévő gyermekek komfortérzetét. Kerekes Tibor beszerzési vezető elárulta, partnerségben idén összesen 18 millió 500 ezer forinttal támogatják a működési területükön lévő 8 vármegye kórházának gyermekosztályait.

Futva segítenek a gyermekeknek azok, akik vasárnap rajthoz állnak Békéscsabán

A Békés Vármegyei Kormányhivatal és a Gál Ferenc Egyetem Fuss és segíts! elnevezéssel szervez közösen jótékonysági futóversenyt immár harmadik alkalommal, október 8-án, vasárnap Békéscsaba főterén. A futók a Gyulai úton a Gál Ferenc Egyetem felé és onnan vissza teszik meg a kiválasztott távot. A jótékonysági futóverseny célja, hogy felhívja a figyelmet az egészséges életmód fontosságára, a sport közösségépítő erejére, az összefogás és a jótékonykodás fontosságára, emellett a verseny nevezési díjaiból és a versenyen gyűjtött adományokból a Békés megyei nagycsaládos egyesületek működését, valamint az ÁGOTA® Alapítvány – Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány – kiemelten közhasznú, nonprofit szervezett állami gondoskodásban élő gyermekekért végzett munkáját támogatják.

Beláthatóvá tesznek három jaminai kereszteződést

A közlekedés biztonsága tekintetében lényeges, hogy beláthatók legyenek a kereszteződések – ismertette Nagy Ferenc alpolgármester, jaminai önkormányzati képviselő a Facebook-oldalán. Mint írta, a helyiek jelzéseire is reagálva ott, ahol szükséges, növényeket távolítanak el, fákat gallyaznak. Kiemelte, hogy ez nem egyszerű, mivel minden növény érték, illetve azok, akik gondozzák például a fákat, érthetően nem örülnek az ilyen beavatkozásoknak. Az elmúlt időszakban három jaminai kereszteződés – a Franklin-Kolozsvári, a Rózsa-Kolozsvári és a Batsányi-Pozsonyi – beláthatóságának vizsgálatát, valamint a problémák megoldását kérte, leginkább az arra járók jelzései alapján. .

Hétszáznál több utcanévtáblát cseréltek le

A napokban befejeződött a megkopott, megrongálódott utcanévtáblák cseréjének első üteme Békéscsabán. Tovább javult Békéscsaba rendezettsége – hangsúlyozta Szarvas Péter polgármester a Facebook-oldalán annak kapcsán, hogy a napokban befejeződött a megkopott, megrongálódott utcanévtáblák cseréjének első üteme. Ennek során több mint 700 nehezen olvasható táblát váltottak le újra szerte a városban. A munkával megbízott városgazdálkodási kft. ügyvezetője, Balla Ferenc elmondta, hogy számos utcanévtábla már nem tudta betölteni eredeti feladatát, mert az évek során elhasználódott, kifakult, korrodálódott, illetve voltak olyan helyszínek is, ahol a kiírás hiányzott. Ezért vált szükségessé a csere és a pótlás.