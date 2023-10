Mészáros Tünde alkotásain visszaköszön lakóhelye, Orosháza számos épülete (malom, Táncsics gimnázium, az orosházi templomok).

– Nekünk is megfestette gádoros nevezetesebb épületeit, amit ezúton is nagyon köszönök neki – fogalmazott a megnyitón a polgármester. Tünde hitvallása az értékmegőrzés, a hagyományok ápolása. A festést megelőzte a fotózás, ami a legnagyobb alkotói szerelme. Jeleskedett szakácskönyvek illusztrálásában. Kiadtak a férjével közösen egy szakácskönyvet is Mindennapi ételeink és sütikéink címmel. S hogy mikor váltott a fényképezőről ecsetre?

A Covid időszak alatt lányától kapott egy akvarell készletet.

– A sikerélmény arra sarkallta, hogy újra és újra alkosson. Megszerette, s ennek az örömnek a munkáit láthatjuk itt e tárlat keretében. Örömfestés és terápiás festés is, hiszen a színvilág, a téma mind-mind optimizmusra vall. Számára egy-egy nehéz élethelyzetben, időszakban erre volt s van szükség. A társ, férje, László a technikai menedzsere, aki folyamatosan támogatja alkotói munkáját.