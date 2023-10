Szavazás 2 órája

Ön mivel fűt a hideg időben?

Békés vármegyébe is beköszöntött a rossz idő, így elkezdődött a fűtési időszak is. Ezért most arra vagyunk kíváncsiak, hogy olvasóink, mivel fűtenek a hideg időben. Voksolni október 29-én 15 óráig lehet.

