Egymilliárd forintból fejlesztenék az Élővíz-csatornát és környezetét Békéscsabán

Pályázatot nyújt be Békéscsaba az Élővíz-csatorna és környezetének fejlesztésre az Európai Városfejlesztési Kezdeményezés felhívására. Erről döntött a minap mind a pénzügyi; mind a városüzemeltetési bizottság – írta Opauszki Zoltán városi tanácsnok, a pénzügyi bizottság elnöke és a városüzemeltetési bizottság tagja a Facebook-oldalán. Sikeres pályázat esetében egyrészt az Ábrahámffy utcában gyalogos hidat építenek; másrészt csónakkikötőt és stéget létesítenek a Degré utca és az Erdélyi sor között, valamint a Gyöngy presszó melletti partszakaszon. Harmadrészt pihenőhelyeket alakítanak ki, rendezik a környezetet, horgászpontokat létesítenek a part mindkét oldalán, sétányt építenek, illetve digitális totemoszlopokot telepítenek a Degré utca és az Erdélyi sor között. Negyedrészt kiegészítő attrakciós elemekben, vízjátékokban, vízköpőkban, fényjátékokban gondolkodnak a Degré utca és az Erdélyi sor közötti szakaszon. Ötödrészt hajózható, akadálymentes sétányt és tematikus tanösvényt hoznak létre a Kórház utcaitól a Zsíros utcai híd irányába. A beruházás összességében mintegy 1,1 milliárd forintot tenne ki.

A Vízmű jelöltje, Hajdú János lett az idei diákpolgármester Békéscsabán

Megtelt fiatalokkal csütörtökön a Csabagyöngye Kulturális Központ, és miközben Dj Oszi, azaz Oszlács Norbert pörgette a lemezeket, folyamatosan ismertették a részeredményeket. 20 óra is elmúlt, amikor fény derült arra, hogy ki veheti át a mandátumot Lipcsei Emesétől, a Belvár leköszönő diákpolgármesterétől, illetve a város kulcsát Szarvas Péter polgármestertől. A Vízmű jelöltje, Hajdú János nyerte toronymagasan, összességében 156 pontot szerezve az idei diákpolgármester-választást a 31. Csabai Garabonciás Napok keretében. A diák-alpolgármesteri székbe Kucsa Dávid (Trefort) és Zahorán Milán (BEG) ülhet

Felkapcsolják a villanyt, este 9-ig tart nyitva a CsabaPark Békéscsabán

Október 9-étől, hétfőtől ismét 21 óráig tart nyitva a CsabaPark – írták a CsabaPark és a Visit Békéscsaba közösségi oldalain. Mint kiderült, az önkormányzat feloldotta az eddigi korlátozást és engedélyezte, hogy sötétedés után ismét üzemelhessen a világítás a Körte sori területeken, beleértve ebbe a futópályát is. Így az energiaválság előtti időszakban szokásos módon, késő estig lehet sétálni, sportolni vagy éppen a kutyafuttatót használni.

Ismét dr. Vincze Gábort választották Békésben az orvosi kamara elnökének

Megtörtént a tisztújítás a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Békés Vármegyei Területi Szervezeténél. Az elnöki tisztet továbbra is dr. Vincze Gábor professzor tölti be. Alelnökök: dr. Árus Tibor háziorvos főorvos (Békéscsaba) és dr. Hégely Boglárka aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvosjelölt (Békéscsaba). A két titkár: dr. Ilia Katalin pszichiáter főorvos (Gyula) és dr. Nagy Beáta fül-orr-gégész adjunktus (Gyula). Dr. Vincze Gábor elmondta, örülnek, hogy többéves egyeztetéssorozat után sikerült az orvosi béreket és az ügyeleti díjakat rendezni, a hálapénzt pedig megszüntetni. Szeretnék, ha következőkben is hasonló eredményeket érnének el. Immáron az orvoskamarai tagság nem kötelező, hanem önkéntes, de így is 70 százalék maradt a kamara tagja.

Újabb színtérrel bővül Békéscsabán a Lencsési Közösségi Ház

Beszámoltak az elmúlt időszakról és megfogalmazták terveiket a napokban a Lencsési Közösségi Házban működő közösségek vezetői. „Rengeteg program, közel félezer állandó klubtag, dicséretes aktivitás” – írta Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere a Facebook-oldalán, hogy a találkozó után ez a kép erősödött meg benne. Jelezte: eseményekben gazdag, sokszínű hetek, hónapok várnak azokra, akik ellátogatnak a Féja Géza térre. Az összejövetelen Takács Péter igazgató ismertette egy újabb színtér bevezetésének a részleteit, majd személyesen is megmutatta az érdeklődőknek a Lencsési út 18. szám alatti tízemeletes földszintjén található helyiséget. Varga Tamás alpolgármester az eseményen köszönetet mondott a nyugdíjasklub és a természetjáró kör leköszönő vezetőinek, Valach Jánosnénak és Zsibrita Máriának, és gratulált az utódoknak, Szabó Zsuzsának és Verbovszky Évának.