Hiába lesz munkaszüneti nap kétszer is a közeljövőben, elviszik a szemetet Békéscsabán – ismertették a Tappe Kft.-nél. Azaz október 23-án, hétfőn is a megszokottak szerint begyűjtik az egyes körzetben a kommunális, vegyes hulladékot; illetve november 1-jén, szerdán is a rend szerint elszállítják a zöldhulladékot mindenhol a városban.